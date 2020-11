FC Nantes : Marcus Coco est cash sur son début de saison

Publié le 14 novembre 2020 à 18:47

Auteur d’un début de saison poussif, Marcus Coco n’a pas cherché d’excuses dans l’interview qu’il a accordée au site officiel du FC Nantes. Le milieu offensif a également fait une grande promesse aux supporters.

FC Nantes : Marcus Coco accepte les critiques

Le FC Nantes peine à faire plaisir à ses supporters depuis le début de la saison. À l’issue des 10 premières journées, le club des bords de l’Erdre totalise 11 points. Un bilan très peu flatteur pour lequel Marcus Coco n’est pas exempt de tout reproche. Auteur de prestations peu convaincantes au poste de milieu offensif, le joueur de 24 ans n’aide pas son équipe à trouver régulièrement le chemin des filets adverses. Une situation qui vaut à Marcus Coco d’être pointé du doigt par les supporters. Des critiques que le natif des Abymes (Guadeloupe) ne prend pas mal, loin de là. « Je n'aime pas me chercher des excuses et le fait qu'on me pousse à aller de l'avant, ça m'aide. Les critiques ? J'accepte tout ça, bien sûr. Ça fait partie du métier », a expliqué le milieu offensif du FC Nantes.

Le milieu offensif décidé à renverser la tendance

Pour Marcus Coco, il faut désormais renverser la tendance pour aider le FC Nantes à se relancer. Un défi qu’il se dit prêt à relever, même s’il revient d’une longue blessure. « Même si je reviens d'une longue blessure, j'ai eu du temps pour travailler et avec le temps, je ne peux qu'aller de l'avant ! Oui, j'ai envie d'aider l'équipe à marquer, d'être décisif. Ce n'est pas toujours simple de répéter les matches, d'enchaîner mais il faut rester fort dans la tête », a-t-il clamé. D’ailleurs, cette blessure n’est plus qu’un vieux souvenir. « Aujourd’hui, je sais que physiquement, je suis prêt à reproduire les efforts », assure le Canari. Enfin, l'ancien Guingampais (2014-2019) s’est « remis un peu en question » à la faveur de la trêve internationale, assure que « ça va beaucoup mieux » et promet de « continuer sur cette voie ». Des propos qui ne manqueront pas de faire plaisir à Christian Gourcuff, régulièrement menacé sur le banc du FC Nantes…













Par JOËL