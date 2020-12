PSG : Avant Pochettino, Leonardo a pensé à un coup de folie

Publié le 30 décembre 2020 à 12:20

Alors que le PSG a semble-t-il fait le choix de la raison en nomnant Mauricio Pochettino à la relève de Thomas Tuchel, le choix de Leonardo a certes été rapide mais cela n'a pas empêché le directeur sportif de penser à d'autres pistes plus atypiques.

Le PSG et Leonardo ont pensé aux anciens

C'est un doux euphémisme que de dire que l'actualité du Paris Saint-Germain est agitée en ce moment. Depuis la victoire face au RC Strasbourg (4-0), chaque jour apporte son lot d'informations que ce soit pour la gestion interne ou pour des rumeurs de transferts mêlant souvent le nom de Lionel Messi. Le point d'orgue de l'actualité du PSG reste malgré tout la nomination de Mauricio Pochettino à la suite du limogeage de Thomas Tuchel. Un choix qui ravit de nombreux suiveurs du foot français et du club de la capitale car le techncien argentin dispose d'un CV de premier choix. Finaliste de la Champions League en 2019 avec Tottenham, l'ancien coach des Spurs présente aussi l'avantage d'avoir porté le maillot parisien en tant que joueur de 2001 à 2003. Le coach de 48 ans n'était pas le seul ancien dans les petits papiers de Leonardo car Sky Sports nous apprend que le plan B de l'homme fort du PSG n'était nul autre que Thiago Motta, encore joueur du PSG en 2018.

Leonardo a également pensé à... lui-même

L'Equipe nous en apprend plus et nous dévoile l'éventuel plan C du directeur sportif brésilien. Le quotidien français avance que Leonardo envisageait de devenir entraîneur en binôme avec Zoumana Camara. Ce dernier est l'un des hommes forts du PSG dans l'ère QSI, et devrait rester, et aurait pu profiter de sa place dans le groupe parisien pour devenir coach. Bien plus surprenant cependant pour Leonardo, qui aurait donc pu goûter aux joies et aux déconvenues d'un entraîneur de Paris, un poste qu'il avait occupé successivement à l'AC Milan, l'Inter Milan et Antalyaspor. En tout cas, ce cas de figure ne va pas se poser car Pochettino, et ses méthodes de travail uniques, va rejoindre le club pour le plus grand bonheur de tous les composants de club francilien.













Par Chemssdine