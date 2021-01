ASSE : Conférence annulée, report du match à Strasbourg ?

Publié le 15 janvier 2021 à 12:15

C'est une hécatombe qui se dessinait dans les rangs de l'ASSE. Petit à petit, l'effectif de Claude Puel a été touché de plein fouet par le Covid-19, entraînant dans un premier temps l'annulation de la conférence de presse prévue ce vendredi, avant la rencontre de la 20e journée de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et le RC Strasbourg.

Ligue 1 : le Covid-19 frappe l'ASSE

Trois joueurs de l'ASSE avaient été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours. Zaydou Youssouf, Charles Abi et Denis Bouanga ont en effet contracté le virus et leur participation au match de Ligue 1 contre le RC Strasbourg (dimanche, 15h) était plus que compromise. Ce vendredi, deux nouveaux joueurs se sont révélés positif au coronavirus, sans que leurs noms aient filtré. Mais selon But!, ce sont deux titulaires de Claude Puel qui devraient également rester à l'isolement. Cinq joueurs positifs, dont plusieurs titulaires, la tâche commençait à être compliqué pour l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, déjà privé de Wahbi Khazri, Panagiotis Retsos et probablement Yvan Neyou. Un vrai casse-tête pour Claude Puel, qui va cependant avoir sans doute l'occasion de souffler avec ses joueurs ce week-end.

Vers un report de RC Strasbourg - AS Saint-Etienne ?

En effet, l'ASSE a déclaré, en fin de matinée vendredi, que la conférence de presse d'avant-match, prévue en début d'après-midi, était annulée. Claude Puel et Ryad Boudebouz ne se présenteront pas devant la presse. Selon En Vert et contre tous, sept joueurs et deux membres du staff sont touchés par le Covid-19 à Saint-Etienne. Une situation sanitaire critique sur laquelle le club doit faire le point avec la Ligue et qui devrait logiquement entraîner le report de la rencontre prévue à Strasbourg dimanche (15h). C'est loin d'être la première rencontre de Ligue 1 menacée cette saison par le coronavirus. L'OM et le RC Lens ont notamment déjà vu deux de leurs rencontres reportées pour cette même cause.













Par Matthieu