PSG : Le club veut se montrer rassurant pour Kylian Mbappé

Publié le 21 janvier 2021 à 14:05

Le PSG a bénéficié d'une semaine plus clémente au niveau de son calendrier. Avec un seul match à venir, ce vendredi contre Montpellier pour la 21e journée de Ligue 1. Une occasion pour les parisiens pour se préparer sereinement, comme le montre la communication du club sur les réseaux sociaux. L'opportunité également de communiquer sur les progrès de Kylian Mbappé.

Ligue 1 : un passage à vide pour Kylian Mbappé

L'attaquant parisien a un petit coup de moins bien en ce début d'année. Muet depuis la reprise du championnat, il peine à retrouver son rythme. Il reste pourtant le meilleur attaquant du championnat cette saison avec 12 buts en 16 matchs de Ligue 1. Lors du dernier match du PSG, samedi contre Angers, Kylian Mabppé a eu encore du mal à être efficace. S'il se montre toujours aussi habile dans ses dribbles, avec un taux de réussite tout à fait correct, il a tendance à se perdre dans des gestes inutiles et à gaspiller les occasions franches. Une attitude qui peut interroger sur la motivation du joueur cette saison. Jean-Michel Larqué avait exprimé ses doutes concernant la place de Mbappé au Paris Saint-Germain. Il avait notamment déclaré au micro de RMC : "Aujourd’hui, Kylian Mbappé n’a pas sa place à Paris. Par rapport aux performances des autres joueurs, en admettant que Neymar revienne à un niveau normal, il n’a pas sa place au PSG."

Le PSG et Pochettino confiants malgré tout

Du côté du club, les retours de Pochettino et de son staff au sujet de l'attaquant sont positifs. En début de mois, Mauricio Pochettino s'était exprimé au sujet de son joueur avant le match contre Brest (3-0) : "Ce qu’on espère, c’est qu’il puisse prendre du plaisir et qu’il ait le rendement et la performance pour développer ce qu’il est capable de faire." Il a, par la suite, plusieurs fois évoqué les performances individuelles de Mbappé, en réaffirmant son importance dans le jeu de l'équipe. Un discours qui n'a plus changé depuis, malgré les performances en demi-teinte du champion du monde français.

Le technicien argentin en a encore remis une couche récemment, lors d'un entretien accordé à la radio espagnole Cadena SER : "Le club travaille et fait l'effort pour renouveler les joueurs qu'il estime importants. C'est clair que Kylian est un joueur avec un potentiel énorme. Quel entraîneur ne voudrait pas entraîner Mbappé pendant longtemps ?" Pochettino s'est voulu aussi confiant concernant l'état d'esprit du joueur : "Kylian est très content ici à Paris. L'autre jour (face à Angers), c'était normal, c'est la frustration de ne pas marquer. Il a 22 ans et toute cette situation est normale. Toute l'équipe doit l'aider à être à son meilleur niveau. Je n'ai aucun doute sur le fait que Kylian aime être ici à Paris."

Le club a également posté mercredi sur ses réseaux sociaux un extrait de la séance d'entrainement des attaquants parisiens, les montrant fort en réussite. Parmi eux évidemment, Kylian Mbappé. Une manière subtile de rassurer sur la motivation du joueur, dont on parle beaucoup actuellement dans le cadre du mercato.













Par Hind