PSG : De bonnes nouvelles pour Paris avant le FC Barcelone

Publié le 02 février 2021 à 17:35

La confrontation contre le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions approche à grands pas pour le PSG. Le match aller se déroule au Camp Nou le 16 février et les effectifs disponibles commencent à se dessiner. Et le Barça vient d'entériner une bien mauvaise nouvelle qui fait les affaires de l'équipe de Mauricio Pochettino, qui veut vaincre le signe indien face aux Catalans.

Le PSG doit balayer ses doutes

Tout avait bien commencé pour Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. L'équipe de l'entraîneur argentin était sur une série de quatre matches sans défaite en Ligue 1, dont elle avait repris la tête, et venait de s'offrir le Trophée des champions face à l'Olympique de Marseille. La solidité défensive était de mise, avec deux buts encaissés lors de ces cinq rencontres et Kylian Mbappé avait retrouvé le chemin des filets contre Montpellier. Puis tout s'est écroulé comme un château de cartes sur la pelouse du FC Lorient.

Les Parisiens sont retombés dans leurs travers en concédant une défaite (2-3) contre un promu mal-en-point dans les derniers instants de la rencontre, après avoir mené au score. À deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions, cette défaite peut tomber soit comme une piqûre de rappel, un avertissement, soit plonger les joueurs dans le doute. Ce dont le Barça pourrait profiter en C1, alors méfiance pour le Paris Saint-Germain, qui doit rebondir cette semaine contre la lanterne rouge, Nîmes, puis un autre Olympique, l'OM, dont l'entraîneur André Villas-Boas vient de présenter sa démission.

Ligue des champions : le Barça ne sera pas au complet

La hantise, désormais, pour Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, comme pour Mauricio Pochettino, c'est de voir des joueurs se blesser à la veille de cette rencontre cruciale. Les deux clubs pourraient décider de préserver certaines de leurs stars pour les matches de championnat à venir. Mais le Barça, comme le PSG, a besoin de point, alors que le club catalan pointe très loin du leader, l'Atlético de Madrid, en Liga, et que Paris vient de voir le LOSC et l'Olympique Lyonnais lui repasser devant. À Barcelone, on a déjà enregistré une bien mauvaise nouvelle pour le choc face aux champions de France. Ansu Fati, la pépite de 18 ans, ne sera pas remise pour la rencontre, à la suite de sa grave blessure au genou qui a nécessité une opération en novembre. Une bonne nouvelle pour le PSG, tant le début de saison du jeune joueur offensif avait été intéressant. Un danger de moins dont il faudra se méfier le 16 février.













Par Matthieu