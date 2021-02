OM Mercato : Trois profils excitants pour le poste d'entraîneur

Publié le 02 février 2021 à 20:05

André Villas-Boas a présenté une démission surprise à l'OM, ce mardi. L'entraîneur portugais a annoncé la nouvelle en conférence de presse, dénonçant le dernier mercato et l'arrivée non désirée du milieu de terrain Olivier Ntcham. Evoquant des désaccords avec le projet sportif, AVB a décidé de prendre la porte. L'Olympique de Marseille, de son côté, n'a pas accepté la démission de son coach et l'a mis à pied à titre conservatoire. En attendant, deux profils se dégagent pour prendre sa succession sur le banc phocéen et un troisième se dévoile.

Une journée de folie à l'OM

Après les incidents à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, samedi, et le report du match contre le Stade Rennais en championnat, Marseille espérait sans doute un peu de calme. La journée de lundi s'était conclue sur une bonne nouvelle du mercato - du moins, à première vue - avec l'arrivée en prêt d'Olivier Ntcham, milieu de terrain venu du Celtic Glasgow pour pallier le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Ce fut en réalité la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'André Villas-Boas, qui a présenté sa démission ce mardi. Le Portugais a expliqué ne pas vouloir de cette recrue et être en désaccord avec le projet sportif. Pour toute réponse du club, AVB a reçu une mise à pied à titre conservatoire "devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution" OM, a écrit le club dans un communiqué.

Maurizio Sarri tiendrait la corde pour succéder à Villas-Boas

Dès lors, les rumeurs pour le remplacement d'André Villas-Boas ont repris de plus belle. Le Napolitain Maurizio Sarri semble être en pole position. C'est en tout cas ce qu'affirme Adam Manseur, éditorialiste pour Les Réservistes, citant le journaliste de Canal+, Hugo Juste. Footmercato confirme l'information, expliquant que l'ancien coach du Napoli et de la Juventus est la priorité de Pablo Longoria pour prendre la tête de l'équipe première de l'OM. Bien que dans les petits papiers du club, Maurizio Sarri aurait quelques réticences quant à la situation actuelle du club et préfèrerait une arrivée à l'entre saison. Sans club depuis son départ de la Juventus en fin de saison dernière, en raison notamment l'élimination du club turinois en Ligue des champions et des rapports houleux avec certains joueurs dans le vestiaire, Maurizio Sarri reste une véritable légende au poste d'entraîneur. À 62 ans, l'Italien entraîne depuis 1990 et est notamment passé par Naples, sa ville natale, et Chelsea, ces dernières années. Et serait un gros coup pour l'Olympique de Marseille.

Lucien Favre en embuscade... Benitez aussi ?

Mais Maurizio Sarri n'est pas la seule option pour l'OM et Pablo Longoria. Lucien Favre serait toujours intéressé par le projet olympien, selon des informations du 10 Sport et de Footmercato. Le Suisse, récemment débarqué du Borussia Dortmund, a le même soucis que son confrère napolitain. Il aimerait prendre l'équipe, mais pas en cours de saison. Cependant, si les deux hommes se mettent en concurrence, il est fort probable qu'ils reviennent sur leurs intentions en acceptant de reprendre l'OM jusqu'à la fin de l'exercice en cours, mais sans avoir la responsabilité des résultats. Avec une petite révolution prévu à l'Olympique de Marseille cet été, l'arrivée d'un nouveau coach devrait être anticipée, permettant à l'équipe de finir en roue libre cette saison de Ligue 1 et tenter d'accrocher une place en Coupe d'Europe, fort de ses nouvelles recrues hivernale.

Enfin, une dernière piste serait à l'étude selon les informations de Téléfoot. "Entre les solutions étudiées pour le banc de touche de l'OM, il y a aussi Rafa Benitez, a tweeté Simone Rovera, journaliste de chaîne. Selon nos informations, il déjà eu un premier contact entre le club et l’entraîneur espagnol." Rafael Benitez a récemment quitté le Dalian Yifang en Chine, en raison de la pandémie de Covid-19 et est actuellement libre, après des passages remarqués au Napoli, Newcastle, mais aussi le Real Madrid et l'Inter Milan. Sans oublier, bien sûr, Liverpool, club de ses plus grands succès.













Par Matthieu