OM : Marseille en crise, Jacques-Henri Eyraud invité à partir

Publié le 04 février 2021 à 23:15

L’ OM est en pleine crise avant le classico de dimanche contre le PSG. Les supporters grognent depuis que coach André Villas-Boas a claqué la porte. Tout cela, par la faute du président Jacques-Henri Eyraud, selon Mathieu Valbuena.

OM : Valbuena, « Eyraud n’a pas les épaules de président »

L’OM est sur une série négative de 6 matchs consécutifs sans victoires, soit 4 défaites et 2 nuls. Les Olympiens sont 9es avec 15 points de retard sur le PSG (3e). André Villas-Boas a rendu sa démission et il fait l’objet d’une procédure disciplinaire en vue de son licenciement. Mathieu Valbuena estime que Jacques-Henri Eyraud est le premier responsable de cette crise que traverse l’Olympique de Marseille. Dans ses propos confiés à RMC Sport, l’ancien joueur du club phocéen accuse ouvertement le président. « Il a tenu des propos très maladroits sur l’OM, je me suis reconnu là-dedans », a-t-il rappelé. « Pour être président d’Eurodisney, pas de souci, mais pour être président, il n’a pas les épaules pour l’Olympique de Marseille », a martelé ‘’petit vélo’’.

L'ex-joueur de Marseille déplore « une cassure avec les supporters »

Jacques-Henri Eyraud et les fans de l'OM sont à couteaux tirés. Ces derniers sont remontés contre le dirigeant dont ils exigent sa démission depuis des mois. Samedi dernier, ils ont manifesté violemment leur mécontentement à la Commanderie, alors que leur équipe devait affronter le Stade rennais dans la soirée. Le match de la 22e journée avait finalement été reporté par la LFP. Selon le constat de Mathieu Valbuena, « il y a une cassure avec les supporters, quand le dialogue est rompu ».

L’ancien milieu de terrain offensif du club de Frank McCourt affirme qu’Eyraud « a mis l’OM à genoux, depuis quatre ans et c’est difficile de le remettre à flot ». L'ancien attaquant de 36 ans a défendu les couleurs marseillaises entre 2006 et 2014, soit 8 saisons consécutives.













Par ALEXIS