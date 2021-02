Barça - PSG : Coups durs et tensions avant le match de C1

Publié le 11 février 2021 à 19:00

Le 8e de finale aller de Champions League approche à grands pas, et du côté du PSG, comme du Barça, les mauvaises nouvelles s'enchainent. Les tensions entre les deux clubs, ravivées par la presse sportive catalane, mettent un coup de projecteur supplémentaire sur cette rencontre déjà très attendue.

Le point médical du PSG à J-5

Le verdict est tombé pour Neymar. Cela ne sentait pas bon pour le Brésilien déjà hier, mais c'est bien confirmé après les examens complémentaires passés dans la journée. Le joueur souffre d'une lésion de grade 2 aux adducteurs, après avoir reçu un coup sur un tacle rugueux de rugueux de Yago lors du match mercredi contre Caen, en 32es de finale de Coupe de France. Neymar est donc forfait pour le déplacement du PSG à Barcelone, mardi prochain, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Mais il pourrait également rater le match retour au Parc des Princes. Le club a annoncé 4 semaines d'absence minimum, selon l'évolution de la blessure.

C'est un énorme coup dur pour Pochettino, qui doit déjà se passer d'Angel Di Maria. l'Argentin, pilier offensif de Pochettino est absent au moins une semaine, mais son forfait a déjà été annoncé pour Barcelone. Anticipant les critiques, qui n'ont pas manqué de se faire entendre sur sa décision d'aligner le Brésilien contre Caen à quelques jours de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino avait précisé que le joueur était en grande forme avant le match et tout à fait apte à jouer, après avoir récupéré d'une gastro la semaine dernière. Il avait cependant fustigé l'arbitrage et déploré le manque de protection des joueurs en Ligue 1 : " (...) Je ne peux pas me plaindre de l’équipe adverse, la seule chose que je peux dire c’est que parfois, durant le match, il y a de la frustration parce qu’il y a le sentiment de ne pas être protégé par l’arbitrage. C’est une sensation que j’ai pendant les matches que j’ai vécus ici en France au PSG. Mais ce n'est pas une sensation que j'ai par rapport au match d'aujourd'hui, c'est depuis mon arrivée il y a plus d'un mois et quelques matches joués. "

Pochettino pourrait faire tourner contre Nice

Un autre forfait de dernière minute s'ajoute à la liste, celui de Rafinha. Selon Le Parisien, le milieu de terrain du PSG a eu une gêne musculaire juste avant Caen/PSG. Le staff médical doit encore évaluer ce pépin physique pour déterminer si des examens complémentaires doivent être requis. Le joueur qui jusqu’à là n'a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu depuis l'arrivée de Pochettino, reste essentiel dans la rotation de l'équipe. Son forfait serait gênant pour Paris. En ce qui concerne Marco Verratti et Keylor Navas, les deux devraient faire leur retour avec le groupe, comme l'indiquait Pochettino en conférence de presse après le match : " Navas s'est entraîné de façon individuelle et on espère l'avoir avec le groupe demain. C'est pareil pour Verratti, on verra demain s'il peut s'entraîner avec le groupe ".

Avec deux éléments essentiels de son attaque forfaits, toutes les attentes reposent désormais sur Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Mauricio Pochettino pourrait décider finalement de faire tourner pour la réception de l'OGC Nice. Une idée qui déplait au technicien argentin, mais il ne pourrait peut-être plus trop avoir le choix. Son groupe étant déjà dégarni, il pourrait décider de ménager ses cadres à trois jours du déplacement au Camp Nou.

Le Barça n'est pas verni non plus

Le FC Barcelone a son lot de blessés également. Mercredi en demi-finale aller de la Coupe du Roi, Ronald Koeman s'est déplacé à Séville (défaite 2-0) avec un groupe restreint. Trois nouveaux forfaits sont tombés : Miralem Pjanic, Martin Braithwaite et Sergino Dest, ont rejoint un l'infirmerie. Le Barça n'a pas encore annoncé la durée d'absence pour les trois joueurs. Cela commence à faire beaucoup, d'autant que Koeman doit déjà composer avec l'absence depuis novembre, de Gerard Piqué. Le défenseur blessé sérieusement au genou droit lors du match contre l'Atlético Madrid, n'a plus foulé les pelouses depuis. Alors que sa blessure est en bonne voie de guérison, l'entraîneur et le staff ne veulent pas précipiter le retour du joueur. Les chances de le voir revenir pour la réception en Champions League du Paris Saint-Germain mardi, restent infimes.

Le coach néerlandais devra trouver d'autres solutions face au PSG. Une mauvaise nouvelle pour le club catalan, à laquelle s'était ajoutée l'absence de Sergi Roberto, touché à la cuisse droite et officiellement forfait pour le match aller contre Paris. En ce qui concerne Ronald Araujo, touché à le cheville dimanche contre le Bétis, il est encore incertain. Le défenseur tient pourtant à reprendre face aux Parisiens, quitte à jouer sous infiltration. Un risque que son entraîneur ne voudrait pas prendre, mais il pourrait céder face aux enjeux importants de la rencontre. Aucune information officielle n'a encore été donnée pour l'instant par le club catalan. Ansu Fati et Philippe Coutinho (opéré en janvier), ne sont pas encore prêts à revenir avec le groupe. Reste à voir quels joueurs Koeman pourra récupérer pour le match retour.

Avant le PSG, Le Barça recevra samedi Alavés en Liga. Les Barcelonais reviennent bien au classement et sont actuellement 3e au classement du championnat espagnol, derrière l'Atélico et le Real Madrid. Koeman espère poursuivre sur sa série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Compte tenu des nombreuses absences, il n'aura pas vraiment le luxe de faire du turnover.

Des tensions attendues entre les deux équipes

Ce n'était déjà pas vraiment le grand amour entre le PSG et le FC Barcelone. Il faut dire que leur dernière rencontre en Ligue des Champions c'était terminée très mal pour les Parisiens, remontés 6-1, alors qu'ils menaient à l'aller avec 4 buts d'avance. Un match marqué notamment par les controverses au sujet de l'arbitrage. Le transfert de Neymar jr au club de la capitale française, a aussi contribué à tendre les relations entre les dirigeants des deux clubs. C'est ce qu'il en parait publiquement du moins.

Le club catalan de son côté doit également gérer une situation interne chamboulée par les problèmes financiers qui gangrènent le club et les élections qui se tiendront prochainement. A cela s'ajoute l'épineux dossier Lionel Messi. L'Argentin rentré en conflit avec son club, menace de partir à la fin de la saison. Une situation à laquelle le Paris Saint-Germain est très attentif. Le club n'a jamais caché son désir de signer l'attaquant argentin et les rumeurs dans ce sens se sont intensifiées depuis janvier. Après l'affaire de la une de France Football et les accusations de provocation de la part de la presse catalane, l'ambiance est légèrement tendue à quelques jours du match. Koeman lui même s'était prononcé récemment en accusant le PSG de manquer de respect à son équipe en continuant de parler de Léo Messi juste avant le match. Quoiqu'il en soit, si des réponses doivent être données, elles le seront sur la pelouse du Camp Nou, mardi à 21h.













Par Hind