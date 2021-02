Vente OM : L’ Olympique de Marseille déjà vendu ?

Publié le 28 février 2021 à 09:40

La vente OM déjà effectuée ? L’ Olympique de Marseille a connu un bouleversement en son sein ces derniers jours. Si Frank McCourt, son propriétaire, a affiché une volonté de reprendre la main, c’est plutôt à son départ de la tête du club phocéen qu’il se préparerait.

Vente OM : Des signes qui ne trompent pas ?

Deux changements majeurs se sont opérés à l’OM ces derniers jours. Le président Jacques-Henri Eyraud a déposé le tablier pour être remplacé par Pablo Longoria (ancien directeur sportif). Sur le banc de l’ entraîneur, c’est l’arrivée de Jorge Sampaoli qui mettra fin à l’intérim de Nasser Larguet, lequel n’a engrangé que 2 victoires en 6 matches pour 3 matches nuls. Sur les changements à la tête de la formation phocéenne, les supporters marseillais pensent avoir remporté une bataille. Ils ne se voyaient pas poursuivre l’aventure avec JHE à la tête de l’ équipe jusqu’en fin de saison.

Sauf qu’avant ce changement, c’est la vente OM qui faisait l’actualité à l’Olympique de Marseille. Plusieurs groupes de fans marseillais souscrivent d’ailleurs à l’idée d’une arrivée de riches saoudiens aux commandes du club phocéen et du stade le Vélodrome. Même si Frank McCourt, propriétaire de ce principal club de football de la ville de Marseille affirme qu’il n’est pas vendeur, un membre de la direction des Dodgers croit que le réaménagement opéré à la tête du club ne peut qu’être le signe d’un prochain changement de propriétaire.

Dans les colonnes du journal La Provence, ce dernier a confié : « Je pense que le club est vendu. McCourt ne pouvait pas faire autrement. Eyraud a fait trop de mal au club et aux Marseillais. Il y avait trop de pression sur lui pour qu’il reste plus longtemps ».

Si cette hypothèse pouvait devenir la réalité tant attendue par les supporters de l’équipe marseillaise, cela supposerait un mercato estival des plus mouvementés. Dans cette équipe de l’OM où Florian Thauvin qui est milieu offensif, est le meilleur buteur, la question de renforcer l’ attaque se pose forcément. De plus, l’international Français, le meilleur joueur olympien, approche de la fin de son contrat à la fin de cette saison. Il n’a pas encore été prolongé par la direction du club qui fait ainsi planer un gros doute sur la qualité de l’effectif qui va défendre le maillot phocéen la saison prochaine.

Le départ de Frank McCourt toujours souhaité à l'Olympique de Marseille

Les supporters espèrent donc la vente OM afin que les prochains propriétaires, qu’ils espèrent aussi riches que ceux du Paris Saint-Germain, investissent beaucoup d’argent dans les transferts de joueurs de haut niveau au mercato estival. Les Phocéens pointent présentement à la 7e place de Ligue 1 avant leur match de ce dimanche face à l’ Olympique Lyonnais. Si l’acquisition d’une place qualificative à l’ Uefa Ligue des champions semble compromise, celle pour la Ligue europa reste une possibilité. Les fans espèrent que le nouvel entraîneur argentin va pousser ses joueurs à se transcender pour améliorer la fin de saison.

Pour le responsable des Dodgers qui s’exprime, l’arrivée prochaine de Frank McCourt dans la citée phocéenne n’est pas aussi anodine que voudrait faire croire sa lettre aux fans marseillais. Dans ce courrier, l’homme d’affaires américain affirme : « Je m’engage et je l’affirme : l’OM n’est pas à vendre, et il ne l’a jamais été, ni hier ni aujourd’hui (…) Je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite avec la vision d’un OM champion. Et je sais que ma famille veut rester avec vous pendant des générations. »

Au regard de ce qu’il a fait jusqu’ici, les aspirations de Frank McCourt et ses déclarations de bonnes intentions ne collent pas avec les attentes des supporters marseillais. Sa rencontre avec les groupes de supporteurs s’annonce explosive, sauf s’il annonce un important renforcement de la capacité financière du club. Cela permettrait de recruter un attaquant de haut niveau, voire de plusieurs attaquants. L’ Olympique de Marseille Football Club souffre aussi au milieu de terrain et en défense. Le club marseillais devra sérieusement repenser son effectif de la saison prochaine, ce qui va obliger son propriétaire à annoncer un important budget mercato de plusieurs centaines de millions d’euros. C’est le seul moyen pour lui de retirer de la tête des supporters la nécessité de la vente de l’OM .

En attendant, les joueurs marseillais vont devoir afficher un nouveau visage ce dimanche soir afin de permettre à Nasser Larguet de partir sur une bonne note. L’effectif de l’ OM pour le match de la 27e journée du championnat de France que va présenter le technicien de 62 ans est attendu pour 20h.

Le groupe des 20 Olympiens :

Gardiens : Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Défenseurs : Nagatomo, Caleta-Car, Lirola, Perrin, Balerdi, Rocchia, Alvaro Milieux : Kamara, Gueye, Cuisance, Khaoui, Ntcham - Attaquants : Thauvin, Germain, Milik, Luis Henrique, Payet













Par Gary SLM