PSG Mercato : Haaland, Dortmund connait son prochain club !!

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 19:25

Erling Haaland ne marque plus depuis sept matches et pourtant cela ne semble pas refroidir les ardeurs de ses courtisans. Le PSG, le Barça, le Real Madrid, Chelsea et Manchester City se préparent à en découdre pour son transfert cet été. Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund, a fait le point sur la situation de son buteur.

Le Real Madrid rêve d’un duo Haaland-Mbappé

Réélu à la présidence du Real Madrid jusqu’en 2025, Florentino Perez s'évertue à rebâtir une équipe galactique. Selon le journaliste Josep Pedrerol de l’émission El Chiringuito, le puissant homme d’affaires espagnol rêve d’un duo Erling Haaland - Kylian Mbappé sous le maillot madrilène. Optimiste pour la non-prolongation de l’international français de 22 ans avec le PSG, Pérez prévoit de le recruter au mercato de cet été.

Quant au Norvégien Erling Haaland du Borussia Dortmund, son arrivée à Madrid serait prévue pour l’été 2022, contre un chèque de 75 millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire à cette date. Outre le Real Madrid, le Paris SG serait l'autre club déterminé à l'attirer sous son maillot.

Watzke sonne la fin de la récréation pour Erling Haaland

Profitant d’une interview accordée à BBC Sport, Hans-Joachim Watzke a tenu à envoyer un message très clair aux courtisans de son avant-centre de 20 ans.

« Lorsque le Covid-19 a frappé, nous n’avions aucune dette. Pas un euro. Grâce à cela, nous sommes dans une situation confortable. Nous n’avons pas besoin de vendre un joueur. Si un club veut un joueur du Borussia Dortmund, il y a deux possibilités : soit je lui dis qu’il n’a aucune chance, soit je lui dis voici le prix. L'été dernier, tout le monde en Angleterre, tout le monde en Europe, tous les journalistes ont dit au public Jadon Sancho va jouer à Manchester United ou ailleurs.

Mais il joue toujours pour le Borussia Dortmund. Maintenant, tout le monde écrit "Erling Haaland jouera la saison prochaine pour le Real Madrid ou pour Barcelone, ou pour ceci ou cela. La seule solution est de regarder après le 1er septembre où il joue. Je pense savoir où il jouera, mais c'est tout ce que j'ai à dire », a expliqué le dirigeant allemand.

Une sortie très ferme qui ne va pas plaire à l’agent du jeune norvégien. En effet, Mino Raiola a récemment déclaré qu’il n'était pas tout à fait d’accord avec le fait que son protégé soit déclaré transférable au mercato de cet été.