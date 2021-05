LOSC Mercato : 14M€, Galtier a vu un gros coup à Reims !

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 22:00

Annoncé dans le viseur de l’OL, de l’OGC Nice et du SSC Naples, Christophe Galtier songe déjà à l’avenir avec le LOSC. L’entraîneur lillois aurait ainsi des vues sur un joueur du Stade de Reims évalué à 14 millions d’euros.

Le LOSC est intéressé par Boulaye Dia

D’après les informations recueillies par le quotidien sportif L’Équipe, les dirigeants de Lille OSC vont devoir trouver 95 millions d’euros pour équilibrer les comptes la saison prochaine afin d’éviter de tomber dans les filets de la DNCG. Les Dogues vont donc placer, sur le marché des transferts de l’été qui s’annonce, certains des meilleurs joueurs de Christophe Galtier. Auteur d’une remarquable saison, l’ancien ailier du PSG Jonathan Ikoné fait partie des joueurs à forte valeur marchande que l’actuel leader de Ligue 1 pourrait bien sacrifier à la fin de la saison.

Et cela tombe bien puisque l’AC Milan se tient déjà prêt à récupérer l’international français. Mais il va également falloir trouver un successeur à l’attaquant de 22 ans. Les Lillois s’activent déjà dans ce sens. Si le Daily Mail a récemment fait état d’un intérêt d’Olivier Letang pour Noni Madueke, sous contrat jusqu’en 2024 au PSV Eindhoven, le président du LOSC ne néglige pas aussi la Ligue 1 en vue de la succession de Jonathan Ikoné. Notamment du côté du Stade de Reims où Boulaye Dia plaît aux pensionnaires du domaine de Luchin.

Boulaye Dia à la place de Ikoné au LOSC ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par La Gazzetta dello Sport, le SSC Naples apprécie le profil de l’attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia. Auteur de 14 buts et 1 passe décisive en 33 matches de Ligue 1, l’international sénégalais de 24 ans est l’une des révélations de la saison. Le club italien qui n’a toujours pas compensé le départ d’Arkadiusz Milik, prêté avec option d’achat à l’OM l’hiver passé, aimerait le récupérer cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 Boulaye Dia pourrait rapporter gros au Stade de Reims puisque son transfert est fixé aux alentours de 15 millions d’euros, même si le site spécialisé Transfermarkt pense que l’affaire peut se conclure pour 1 million d’euros de moins. Toujours selon la même source italienne, l’ancien buteur de Jura Sud Foot est également dans le viseur de West Ham et l’AC Fiorentina, mais c’est le LOSC et Olivier Letang qui font le forcing pour le convaincre de poursuivre en Ligue 1 et de disputer éventuellement l’UEFA Champions League la saison prochaine.

Affaire à suivre donc…