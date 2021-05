PSG Mercato : Moise Kean, Leonardo prend une décision résonnante

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2021 à 03:30

Prêté cette saison par Everton, Moise Kean a convaincu le PSG au point où Leonardo veut négocier son transfert définitif lors du prochain mercato estival. À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, le directeur sportif du club de la capitale a arrêté une décision importante pour l’attaquant italien.

Mercato - PSG : Moise Kean a tranché pour son avenir !

Arrivé le 4 octobre dernier au Paris Saint-Germain en provenance d’Everton, sous la forme d’un prêt simple d’une saison sans aucune option d’achat, Moise Kean a retrouvé des couleurs en Ligue 1. Auteur de 16 buts en 33 matches toutes compétitions confondues, dont 12 réalisations en 22 rencontres de championnat, l’international italien se sent bien à Paris et ne cache pas son envie d’y poursuivre son aventure. D’après le journal Le Parisien, l’avant-centre formé à la Juventus Turin espère que Leonardo fera le nécessaire pour trouver un accord avec Everton afin de lui permettre de s’inscrire dans la durée avec le PSG.

« Je n’ai pas beaucoup joué à Everton et j’avais besoin de cette expérience au PSG. Ici, Pochettino croit en moi. Je ne sais pas ce qui va se passer après le prêt, on verra », expliquait le compatriote de Marco Verratti le mois dernier. Cependant, le Paris Saint-Germain ne compte pas faire n’importe quoi dans ce dossier, même s’il espère garder définitivement le joueur de 21 ans.

Leonardo s’est fixé une limite pour Moise Kean

Rayonnant sous le maillot du Paris Saint-Germain, Moise Kean appartient à Everton jusqu’au 30 juin 2024. Le club anglais est ouvert à des discussions pour le laisser filer selon le journal régional. Toutefois, Leonardo ne compte pas faire de folie pour recruter le jeune international italien.

« En privé, le manager Carlo Ancelotti et le directeur du football Marcel Brands avancent que le jeune attaquant va réintégrer l’attaque des Toffees aux côtés entre autres de Calvert Lewin et Richarlison. Mais il n’y a rien de contradictoire à vouloir récupérer son bien, et dans le même temps écouter les propositions d’un éventuel acquéreur. D’autant qu’à ce jour, la volonté du joueur est de s’inscrire dans la durée à Paris ; un club où il a trouvé une forme d’épanouissement ce qui n’était pas vraiment le cas à Everton et à la Juventus.

Mais si Paris souhaite le conserver, le club de la capitale ne fera pas de folies et entend payer le juste prix dans un marché déprimé par les pertes abyssales des clubs européens. « Rien ne presse, mais les discussions s’annoncent serrées », explique Le Parisien. Un dossier déjà compliqué puisque si le site spécialisé Transfermarkt estime la valeur du natif de Vercelli à 35 millions d’euros. L’actuel 8e de Premier League compte récupérer pas moins de 52 millions d’euros sur son éventuel transfert.

Affaire à suivre donc…