ASSE Mercato : Puel nourrit des regrets pour un attaquant

Publié par Ange A. le 22 mai 2021 à 04:30

Présent en conférence de presse, Claude Puel est revenu sur les départs de deux cadres de son effectif. Le coach de l’ ASSE a notamment exprimé des regrets pour un attaquant en fin de contrat.

Deux départs confirmés à Saint-Étienne cet été

Le verdict est tombé pour deux cadres de l’effectif de Claude Puel. Comme attendu, Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet, tous deux en fin de contrat, ne seront pas prolongés. Les deux hommes vont donc quitter le Forez à l’issue de la saison. Leur départ a été confirmé par l’ASSE sur ses différentes plateformes digitales. Suite à cette annonce, Claude Puel s’est présenté en conférence de presse en marge du dernier match de la saison contre Dijon dimanche. L’entraîneur stéphanois s’est particulièrement montré peiné pour Kevin Monnet-Paquet. Celui-ci ne totalise que 17 matchs (620 minutes) et n’a pas été décisif depuis le début de la saison.

Les regrets de Claude Puel au sujet de KPM

Le coach de l’AS Saint-Étienne aurait davantage souhaité pouvoir compter sur l’attaquant de 32 ans. Mais avec ses pépins physiques, celui-ci a longtemps été sur le flanc ces derniers mois. « Kévin, j’aurais aimé qu’il ne se blesse pas la deuxième fois. Mais ce qu’il a réalisé après deux grosses opérations, c’est super », a d’abord confié Claude Puel. Le technicien stéphanois en a profité pour saluer les efforts de son poulain qui s’est battu pour revenir à un « bon niveau ». « Il a beaucoup lutté pour revenir à l’entraînement, ensuite dans l’équipe pour gagner sa place. Sur cette deuxième partie de saison, dans l’intensité aux entraînements, dans son temps de jeu, il a été opérationnel. C’est un choix. Il a envie de continuer sa carrière et est revenu à un bon niveau », a noté l’entraîneur. Arrivé de Lorient en 2014, reste plus qu’à savoir quelle sera la prochaine destination de KPM après Saint-Étienne.