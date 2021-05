ASSE : Décision radicale de Claude Puel pour le mercato

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 09:30

En marge de la dernière sortie de l’ ASSE, Claude Puel s’est prononcé sur le mercato à venir. Si deux gros départs ont déjà été confirmés, le coach de Saint-Étienne a pris une décision radicale concernant les gardiens de but.

Énorme annonce de Claude Puel pour le mercato

L’AS Saint-Étienne reçoit le Dijon FCO ce dimanche en clôture du championnat. En fin de contrat et pas prolongés, deux cadres stéphanois ne vont pas faire leur adieu à Geoffroy-Guichard. Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet sont forfaits pour la réception de la lanterne rouge du championnat. Idem pour Romain Hamouma, aussi en fin de contrat, mais qui pourrait rempiler. Au terme de la saison, certaines retouches seront apportées au sein de l’effectif des Verts. Claude Puel s’est d’ailleurs prononcé sur le mercato à venir du club ligérien. Le coach de l’ ASSE n’attend pas de renfort au poste de gardien. « J’avais dit en début de saison qu’on ne bougerait pas et qu’on ne recherchait pas de nouveaux gardiens de but parce que je voyais l’évolution de tous ces jeunes autour de Jessy [Moulin]. Je confirme qu’il n’y aura pas de gardien qui nous rejoindra », a assuré le coach de Saint-Étienne en conférence de presse.

Quel titulaire dans les cages de l’ ASSE la saison prochaine ?

Avec la blessure de Jessy Moulin, Étienne Green a été propulsé au poste de numéro 1 dans les cages stéphanoises. Si le portier de 20 ans donne satisfaction à Claude Puel, le coach de l’ ASSE entretient le mystère quant à la hiérarchie à ce poste pour la saison à venir. « Je veux qu’Étienne [Green] finisse bien et après on verra la saison prochaine ce qu’il se passe et ce qu’il se passera […] Après, je ne vais pas établir les choses et les hiérarchies pour l’année prochaine. On finit le championnat et qu’Étienne continue sur sa lancée qui est très bonne », a indiqué le coach des Verts.