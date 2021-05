PSG Mercato : Un milieu de classe mondiale pour garder Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 mai 2021 à 20:30

Nasser Al-Khelaïfi a promis un mercato ambitieux afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG. Aux dernières nouvelles, le président du Paris Saint-Germain veut mettre la main sur un milieu de terrain de classe mondiale, un des arguments pour retenir le buteur tricolore.

Mercato : Le PSG veut frapper fort cet été

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement des latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leonardo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, dimanche soir, après la victoire du Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois (2-0).

Et comme pour joindre l’acte à la parole et montrer à Kylian Mbappé qu’il est prêt à tout pour le convaincre de snober le Real Madrid, le président parisien veut tenter de déloger un intouchable de Chelsea.

Al-Khelaïfi veut débaucher N’Golo Kanté à Chelsea

En effet, selon les révélations du média Fichajes.net, le PSG rêve toujours de N’Golo Kanté. Lors de son passage à Tottenham de 2015 à 2016, l' entraîneur Mauricio Pochettino a gardé un excellent souvenir du milieu de terrain des Blues et a demandé à sa direction de tout mettre en œuvre pour l’attirer cet été. Pour le coach argentin, une arrivée de N’Golo Kanté serait le meilleur moyen de retenir Kylian Mbappé. Cependant, même si les 55 millions d’euros que fixe Transfermarkt comme étant la valeur actuelle de l’international français de 30 ans sont à la portée des finances parisiennes, l’affaire ne s’annonce pas du tout facile.

Sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien milieu de terrain du SM Caen n’est pas à vendre et son entraîneur Thomas Tuchel pourrait claquer la porte si Roman Abramovitch venait à décider le contraire. Le PSG va probablement vite oublier cette piste et se concentrer sur d’autres cibles pour se renforcer cet été.