OM Mercato : Gerson, Lyon réserve un sale tour à Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2021 à 14:30

Très actif à l’approche du mercato estival, l’ OM fait son maximum pour boucler la signature de Gerson. Sauf que l’Olympique Lyonnais tenterait en coulisse de détourner le milieu de terrain brésilien de Marseille.

OM Mercato : Marseille mise gros sur Gerson, mais…

Après un retour au Brésil couronné de succès, Gerson semble enfin prêt pour s’imposer en Europe. Le milieu de terrain brésilien a réalisé une belle saison avec Flamengo et son talent a tapé dans l’oeil de la Ligue 1. Pourvoyeur de ballon grâce à sa qualité de passes et sa superbe vision de jeu, le milieu relayeur est pressenti pour rejoindre l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Jorge Sampaoli le connaît bien et voudrait le faire venir dans la cité phocéenne cet été.

Les négociations entamées entre les différentes parties pour son transfert sont en bonne voie. Les dirigeants de l’ OM seraient parvenus à un accord pour un transfert de Gerson à hauteur de 25 millions d’euros (+ 6 millions euros de bonus et 20 % sur une future vente). Le milieu de 24 ans, dont le contrat court jusqu'en décembre 2023 à Flamengo, aurait donné son accord pour rejoindre Marseille et tout semble enfin réuni pour son départ à l’OM.

Gerson viendrait pour compenser les potentiels départs d’Olivier Ntcham et Michael Cuisance qui n’ont pas convaincu cette année et repartiront probablement dans leurs clubs respectifs. Cependant, rien n’est encore officiel dans ce dossier, ce qui laisse une ouverture aux autres courtisans, dont l’Olympique Lyonnais.

L’OL n’a pas dit son dernier mot pour Gerson

Le journaliste brésilien Fabricio Lopez assure en effet que l’Olympique Lyonnais est le principal concurrent de l’Olympique de Marseille pour accueillir Gerson. Il révèle même que les dirigeants olympiens seraient prêts à passer à l’offensive pour le milieu de terrain brésilien. Suffisant pour dévier Gerson de son destin marseillais ? Les prochaines semaines nous le diront. En attendant, c’est donc un duel olympien qui se dessine pour l'ancien joueur de l'AS Rome.