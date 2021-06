Mercato OM : Détails d’un transfert inoubliable bientôt officialisé !

Publié par Gary SLM le 07 juin 2021 à 10:30

Le mercato de l' OM cet été devrait marquer les esprits. Le club phocéen est en passe de réaliser un transfert historique pour un montant de 30 millions d’euros.

Mercato OM : Tout savoir sur l’opération Gerson

L’Olympique de Marseille pourrait faire de ce mercato estival la fenêtre de transferts de joueurs qui marquera son histoire. Sous la conduite de Pablo Longoria, son président, l’équipe marseillaise devrait voir arriver sous son maillot un Brésilien acheté à prix d’or. En effet, le transfert de Gerson, en négociation avec Flamengo, est sur le point d’être officialisé.

Il faut noter que ce transfert oblige l’équipe olympienne à verser un gros chèque au club brésilien, près de 20 millions d’euros pour son arrivée au Vélodrome. Un an après sa signature, un bilan de ses performances devra être mené, puisque 5 millions d’euros de bonus s’ajouteront aux 20 millions que va verser le club phocéen. L’Olympique de Marseille a accepté d’inclure ce bonus dans le contrat de ce joueur au transfert pratiquement bouclé.

Pour devenir unique propriétaire de Gerson et profiter à titre unique des éventuelles retombées de sa revente, l’ OM devra aussi verser 5 millions d’euros à Flamengo d’ici fin de la saison prochaine, ce qui fixe le prix final du transfert du milieu de terrain à 30 millions d’euros. Un record de transfert pour un joueur méconnu en Europe. Seul Dimitri Payet, bien connu en France et à Marseille, avait couté autant d’argent à la direction de l’équipe olympienne pour revenir de West Ham en 2017. Ce record de transfert pour le club ne devrait pourtant pas être la dernière pioche des dirigeants phocéens cet été.

D’autres joueurs dans le viseur de l’Olympique de Marseille

Le club rival du PSG est aussi en lice pour engager Thiago Almada. L’ailier gauche, capable de jouer milieu offensif, a été suggéré par l’entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli. Et l’Argentin ne devrait pas non plus être la dernière pioche du côté de l’ OM. Lucas Olaza a été annoncé dans le viseur des dirigeants olympiens.

Jorge Sampaoli compte faire de Lucas Olaza le joueur qui va faire sortir le latéral gauche Jordan Amavi de sa zone de confort. Une concurrence intensifiée qui va relever le niveau de l’Olympique de Marseille en défense et surtout sur le côté gauche.

Pour en revenir à Gerson, il évolue au poste de milieu de terrain du haut de ses 24 ans. Passé par l’AS Roma où il a disputé 42 matchs et maqué 2 buts, il a aussi évolué à la Fiorentina de 2018 à 2019. 40 matchs et 3 buts figurent dans ses statistiques sous les couleurs de la Viola. De retour au Brésil, il s’est installé en patron dans le milieu de terrain de Flamengo. En deux saisons, il totalise 105 matchs pour 7 buts inscrits sous le maillot de la Time do povo.

L’objectif du club marseillais est de se donner les moyens d’aller chercher une qualification directe à la prochaine Ligue des champions et de bousculer sur le podium les clubs du haut du tableau que sont le PSG, le LOSC, l’ Olympique Lyonnais et l’AS Monaco.

Frank McCourt réveille les ambitions des Marseillais

Dans l’espoir de retrouver les supporters marseillais dans les tribunes la saison prochaine, le coach argentin travaille pour avoir sur la pelouse des hommes capables de défendre ses plans de jeu. L' OM compte bien figurer dans la lutte pour le titre en Ligue 1 la saison prochaine, ce qui explique l'état d’esprit de son propriétaire Frank McCourt à injecter de l’argent dans les caisses pour l’acquisition de nouveaux joueurs.

Il faut noter que l’ OM est à ce jour l’unique club de football français à avoir remporté une Champions League. Relever son niveau de performance est la seule façon de le hisser de nouveau parmi les tops clubs de football en Europe. Bien qu’il sorte d’une fin de saison plus compliquée, le rival du PSG veut faire de la saison 2021 l’année du renouvellement des grandes ambitions de son propriétaire.

Neymar, Kylian Mbappé ou Angel Di Maria n’ont qu’à bien se tenir. L’ OM pourrait devenir le prochain Lille OSC en s'ajoutant à la liste des clubs candidats au titre de champion de France la saison prochaine.