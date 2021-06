Barça Mercato : Griezmann lâche sa décision pour son futur

Publié par Ange A. le 11 juin 2021 à 06:00

Actuellement avec l’équipe de France, Antoine Griezmann continue d’alimenter la rubrique des transferts en Espagne. L’attaquant tricolore s’est livré à ce sujet au moment où le mercato estival a ouvert ses portes.

La décision radicale de Griezmann concernant son avenir

Recruté par le FC Barcelone en 2019, Antoine Griezmann est mal aimé en Catalogne. Lors de ses premiers mois difficiles, le champion du monde 2018 a notamment été critiqué pour ses performances décevantes. Au terme d’une première saison blanche, les rumeurs sur son possible départ du Barça et le retour de Neymar Jr ont alimenté la presse ibérique. Mais au final, l’attaquant de 30 ans n’a pas bougé et vient de terminer un exercice plus prolifique en Espagne. Il a inscrit 20 buts et délivré 12 passes décisives en 50 matchs. Malgré cela, sa relation avec Lionel Messi fait l’objet de beaucoup de commentaires en Espagne. Interrogé par L’Équipe, l’ancien colchonero a mis les choses au clair au sujet de ses rapports avec l’Argentin.

« On s’entend bien. On s’écrit parfois des messages, on communique beaucoup à l’entraînement. (…) Dans le jeu, cela va de mieux en mieux », note-t-il tout en indiquant qu’il a pris du temps pour « connaître » La Pulga. Dans sa sortie, il a également évoqué son avenir. Lequel fait toujours l’objet de passion en Espagne lors du mercato estival depuis qu’il a rejoint les Blaugranas.

Grizou désormais focus sur son TAF en Bleu et avec le Barça

« En Espagne, entre les différents journaux qui se livrent une concurrence, ça parle, ça m’envoie à droite, à gauche, ça véhicule des rumeurs sur mes relations avec mes partenaires. Je ne peux pas passer mon temps à démentir. Je l’ai fait en novembre [...] Maintenant, je laisse dire et je préfère travailler de mon côté », confie Antoine Griezmann. L’attaquant cherche la tranquillité de l’esprit avant l’entrée en lice des Bleus lors de l’Euro 2020 contre l’Allemagne mardi le 15 juin. Victime d’une contusion du mollet gauche, le joueur du Barça est espéré pour ce premier choc de la phase de poules.