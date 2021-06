PSG Mercato : Wijnaldum explique pourquoi il a snobé le Barça

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2021 à 17:00

Tout proche de signer avec le Barça, Georginio Wijnaldum a fait marche arrière pour s’engager avec le PSG. En plein Euro avec la sélection hollandaise, l’ancien milieu de terrain de Liverpool est revenu sur son choix.

Mercato PSG : Wijnaldum a été séduit par le projet parisien

Après six années passées en Angleterre, à Newcastle (2015-2016) et Liverpool (2016-2021), Georginio Wijnaldum va découvrir la Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain défensif a paraphé un contrat de trois saisons avec les rouges et bleus, soit jusqu’en 2024. Mais avant de poser ses valises à Paris, l’international néerlandais était annoncé proche du FC Barcelone. Présent en conférence de presse, le joueur de 30 ans est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à changer d'avis.

« C’était un choix difficile. Nous avons négocié avec Barcelone pendant quatre semaines, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le PSG était juste plus rapide et leur projet me parlait plus. Pour être honnête, je pensais rejoindre le Barça, car au début, c’était le seul club intéressé. Le PSG et Barcelone sont tous deux de très grands clubs, et les deux sont des clubs pour lesquels vous voudriez jouer. Je voulais le faire avant le début de l’Euro et j’ai finalement choisi le PSG », a expliqué le compatriote de Memphis Depay. Mais ce n’est pas tout.

Wijnaldum n’a pas signé que pour l’argent au PSG

Selon plusieurs médias, le salaire conséquent proposé par le Paris Saint-Germain a été à la base de la décision de Wijnaldum. En effet, plusieurs sources étrangères et locales ont révélé que le club parisien s’est montré très généreux en offrant à l’ancien milieu de Liverpool le double de ce que le Barça lui proposait pour signer. Même s’il confirme que l’offre parisienne est supérieure à celle des Blaugranas, le capitaine de la sélection assure qu’il n’y a pas seulement l’aspect financier qui a influencé son choix.

« Juste avant la fin du championnat, le Barça est devenu très concret et sérieux. J’ai pensé que j’y allais. Mes agents y sont allés, il y a beaucoup de réunions. Je peux admettre que je reçois plus d’argent au PSG, mais le choix n’a pas été fait seulement sur le salaire », a déclaré le joueur formé à Feyenoord. Avant d’ajouter : « Les médias écrivent de nombreux chiffres, mais ils ne sont pas vrais. Le PSG a juste été plus rapide que le Barça, donc j’ai choisi le PSG. Je l’ai expliqué à Ronald Koeman. Leur projet m’a plus parlé et j’ai senti plus d’amour de leur part. »