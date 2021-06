OM : Rachat du club, nouvelle annonce de Mourad Boudjellal

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 23:25

Candidat déclaré à la reprise en main de l’ OM avec son bailleur de fonds Ayachi Ajroudi (hommes d’affaires Franco-Tunisien), Mourad Boudjellal a fait une nouvelle annonce, ce mardi.

OM : Boudjellal abandonne son idée de racheter Marseille

Mourad Boudjellal (61 ans) a tenté en vain de racheter l’OM. Avec le soutien financier d’Ayachi Ajroudi, il était porteur d’un projet dont les bailleurs sont des investisseurs saoudiens et émiriens. Mais Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, est resté ferme sur sa position, celle de ne pas vendre le club phocéen. Après plusieurs tentatives vaines, Mourad Boudjellal a fini par jeter l’éponge. Il a fait savoir qu'il tire un trait définitif sur le rachat de l' OM, lors d’un point presse. « Désormais, je me concentre uniquement sur le projet du Hyères 83 Football Club. L'aventure est excitante », a-t-il déclaré, ce mardi 22 juin.

Mourad Boudjellal a-t-il aidé l'Olympique de Marseille ?

Bien avant son annonce, le dirigeant sportif a estimé qu’il a permis à l’ OM de se remettre sur de bons rails depuis qu’il a manifesté son intérêt pour racheter le club basé au Vélodrome. « J’ai un talent, c'est de réveiller les morts. J'ai réveillé le Sporting Club de Toulon qui fait un travail admirable. Pareil pour Marseille. Depuis que je me suis montré, les Olympiens font du super boulot. Il faut le reconnaître », a fait remarquer Mourad Boudjellal.

L’ancien président du Rugby club toulonnais avoue que les Marseillais ont désormais « un beau projet » et ils « ont retrouvé des idées et de l'ambition ». « Il y a vraiment de bonnes choses et il semble avoir compris certaines choses », a-t-il conclu. Boudjellal est devenu actionnaire majoritaire du club Hyères FC en février 2020, puis président en juillet de la même année.