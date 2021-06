OM Mercato : Succession de Mandanda, Longoria active un plan B !

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2021 à 00:31

Président de l’ OM, Pablo Longoria souhaite attirer un nouveau gardien de but pour concurrencer ou remplacer Steve Mandanda la saison prochaine. Mais la piste étudiée par la direction marseillaise se complique.

OM Mercato : Le successeur de Steve Mandanda déjà identifié ?

L’Olympique de Marseille n’a pas vraiment le choix. Suite au départ de Yohann Pélé, n'étant pas parvenu à renouveler son bail, le club marseillais s’active pour trouver un nouveau gardien de but lors de ce mercato estival. Car si Steve Mandanda demeure indélogeable des cages de l’OM, le gardien de but de 36 ans n’incarne plus l’avenir du côté de Marseille. C’est pourquoi Pablo Longoria commence déjà à préparer sa succession.

Le président de l’ OM pense à faire venir Pau Lopez dans les cages phocéennes cet été. Le dirigeant olympien aurait déjà entamé des négociations avec l’AS Rome pour l’arrivée du portier espagnol. Gardien de but titulaire de la Roma, Pau Lopez est poussé vers la sortie par José Mourinho, qui compte boucler la signature de Rui Patricio une fois son départ acté. L’ OM a flairé le bon coup et négocierait avec le club romain pour obtenir un prêt du gardien de but de 26 ans avec une option d'achat estimée à 15 millions d'euros. Mais l’opération risque de tomber à l’eau, car de nouveaux concurrents et non des moindres se sont positionnés sur le dossier. Le LOSC et le FC Barcelone souhaiteraient également s’offrir Pau Lopez. Face à cette rude concurrence, les dirigeants olympiens ont activé une piste alternative.

Roman Bürki en plan B de Pau Lopez ?

Le quotidien suisse Blick révèle en effet que l' OM travaille en coulisse sur la piste Roman Bürki. Le portier suisse, relégué au rang de numéro 2 depuis l’arrivée de Gregor Kobel (23 ans) au Borussia Dortmund est annoncé vers la porte de sortie. Les dirigeants phocéens suivent le dossier avec une attention particulière et seraient disposés à formuler une première offre pour son transfert. Tout devrait dépendre du dossier Pau Lopez. De son côté, le Borussia Dortmund réclamerait 5 millions d'euros pour laisser filer son joueur. Un montant qui semble très accessible à l’ OM.





