OM Mercato : Des nouvelles du dossier Roman Bürki du BVB

Publié par Gary SLM le 02 juillet 2021 à 12:52

Les premières informations de la journée faisaient état d’un accord entre l’ OM et le Borussia Dortmund pour un transfert de Roman Bürki. De nouveaux éléments viennent nuancer ces informations.

OM Mercato : Roman Bürki vraiment à l'Olympique de Marseille ?

Principal gardien de but et capitaine de l’ Olympique de Marseille, Steve Mandanda devra batailler la saison prochaine pour avoir plus de temps de jeu. Le portier international français devrait être mis en concurrence par ses dirigeants, qui se sont mis à la recherche d’un nouveau gardien. La direction du club phocéen a trouvé un accord avec le portier Roman Bürki, selon le média Football Club de Marseille. Le portier suisse de 30 ans officie depuis 2015 au Borussia Dortmund où il a disputé 232 matches, toutes compétitions confondues.

L’information du confrère phocéen était confirmée par le tweet de la BVB Newsblog. Ce groupe a posté : « Roman Bürki est proche de l'Olympique de Marseille. Mais le gardien continuera à s'entraîner avec l’équipe première. » Face à cette information qui a rapidement fait le tour des médias, le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi a été interrogé sur la véracité de cette information. Sa réponse plus que succincte fait planer un gros doute sur le sujet. « Non pas prévu », a-t-il posté à son tour.

OM : Les départs se succèdent

En attendant la suite de ce dossier, il faut noter que l’ OM est bien engagé dans les démarches pour la trouvaille d’un nouveau gardien de but pour remplacer le vieillissant Steve Mandanda. Yohann Pelé qui suppléait l’international français a lui quitté le club à la fin de son contrat. Le club phocéen a annoncé la nouvelle de son départ, ainsi que ceux de Valère Germain, Saif-Eddine Khaoui et de Yuto Nagatomo.

Des pistes concrètes en dehors de celle menant à Roman Bürki existent. Les responsables de l’équipe phocéenne ont été repérés aux trousses de Pau Lopez, gardien de but de l’AS Roma. Pablo Longoria avait même fait le déplacement en Italie pour avancer sur ce dossier qui devait se régler autour de 15,5 millions d’euros. Ce transfert devait s’articuler ainsi : un prêt payant à 500 000 euros avec option d’achat automatique de 15 millions d’euros. Le dossier du portier espagnol de 26 ans est toujours actif, mais pas encore finalisé.