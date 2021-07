PSG Mercato : Après Hakimi, Leonardo proche d'un coup à 40M€

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2021 à 14:17

Après avoir arraché Achraf Hakimi à l’Inter, Leonardo et le PSG sont proches d'un autre gros coup au Milan AC. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est passé à l’action sur le dossier.

Le PSG lâche 40M€ pour Theo Hernandez

Hier, Mitchel Bakker s’est officiellement engagé avec le Bayer Leverkusen pour 7 millions d’euros sur quatre ans de contrat, soit jusqu’en juin 2025. Leonardo, le directeur sportif du PSG, est également en discussions avancées avec son homologue de Galatasaray pour Layvin Kurzawa. Plus dans les plans de l' entraîneur Mauricio Pochettino, le latéral gauche français devrait quitter le club parisien dans les jours à venir. Paris devra donc trouver un nouvel arrière gauche pour renforcer son arrière-garde en vue de la saison prochaine.

Après Achraf Hakimi, signé pour 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain rêve à présent de déloger Theo Hernandez de l’AC Milan. Selon les informations du journal italien Tuttosport, Leonardo a transmis une offre de 40 millions d'euros à son homologue du club lombard pour s’attacher les services du défenseur de 23 ans.

L’AC Milan résiste au PSG pour Theo Hernandez

Après avoir enregistré les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et encore celle de Gianluigi Donnarumma qui devrait intervenir ce mercredi, le Paris Saint-Germain tente désormais de recruter Theo Hernandez pour compenser le départ de Mitchel Bakker et celui à venir de Layvin Kurzawa. L’affaire s’annonce toutefois un peu compliquée. En effet, le média transalpin assure que le vice-champion de France va devoir se montrer très convaincant pour parvenir à ses fins sur ce dossier.

Tuttosport explique que les Rossoneri ont refusé l'offre de 40 millions d’euros du PSG et signifié à Leonardo que Theo Hernandez n’est pas à vendre. Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 21,5 millions d’euros, le joueur formé à l’Atlético Madrid vaut aujourd’hui 50 millions d’euros, selon Transfermarkt. Le quotidien sportif précise toutefois que le Paris SG ne compte pas en rester là et prépare une nouvelle riposte avec une enveloppe plus conséquente.

Sous contrat jusqu’en 2024, Theo Hernandez pourrait faire l’objet d’intenses tractations dans les prochains jours entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan comme se fut le cas avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi. Affaire à suivre donc…