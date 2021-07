Stade Rennais Mercato : Un défenseur de Strasbourg dans le viseur

Publié par Thomas le 21 juillet 2021 à 19:50

Après avoir enregistré l’arrivée de Loïc Badé et de Birger Meling, le Stade Rennais s’intéresserait de très près, selon nos informations, à un autre défenseur, en la personne d’Alexander Djiku du Racing Club de Strasbourg. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club alsacien, le défenseur franco-guinéen désirerait jouer l’Europe la saison prochaine, et verrait un départ vers le Roazhon Park d’un bon œil. Les négociations auraient déjà débuté entre Rennes et les dirigeants strasbourgeois, et un accord pourrait être trouvé très prochainement.

Alexander Djiku visé par le Stade Rennais

Sous contrat jusqu’en 2023 au RC Strasbourg, l’ancien caennais Alexander Djiku est la priorité numéro 1 de Bruno Genesio et son staff pour renforcer sa défense. Le nouvel entraîneur rennais vient d’enregistrer l’arrivée du défenseur norvégien Birger Meling en provenance du Nîmes Olympiques, et souhaite désormais muscler l’axe central de sa défense, notamment après le départ du français Damien Da Silva vers l’Olympique Lyonnais. Si l’information est très récente, les négociations auraient néanmoins déjà débuté entre Rennes et Strasbourg, dans le but de trouver un accord rapidement. Alexander Djiku verrait un transfert vers le Stade Rennais, comme une opportunité de jouer l’Europe la saison prochaine (les Bretons s'étant qualifiés pour la Ligue Europa Conférence).

Djiku, défenseur confirmé de Ligue 1

À 26 ans, Alexander Djiku sort d’une saison complète au RC Strasbourg, où il aura disputé 30 rencontres de Ligue 1. Au Stade Malherbe de Caen de 2017 à 2019, l’international ghanéen avait été pisté par de nombreux clubs européens comme l’OM et même le FC Séville. C’est finalement le club alsacien qui le recrute pour 6 millions d’euros, ce qui fait le transfert le plus cher du RCSA. Auteur d’une très belle première saison, le défenseur central connaît sa première sélection avec le Ghana en 2020, où il disputera, depuis, 4 rencontres internationales.