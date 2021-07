OM Mercato : Une opération importante bouclée dans la semaine ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 06:38

Annoncé un peu partout à l’étranger, Dario Benedetto devrait quitter l’ OM durant ce mercato estival. Une destination se dégage même d’ores et déjà pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Dario Benedetto tout proche de São Paulo

Très entreprenant sur ce mercato estival avec huit recrues déjà enregistrées, Pablo Longoria veut désormais dégraisser. Selon plusieurs sources internes, l’Olympique de Marseille veut se séparer de 14 éléments dont Jorge Sampaoli ne veut plus. Parmi les joueurs qui vont devoir se trouver une nouvelle porte de sortie figure Dario Benedetto. Arrivé de Boca Juniors en août 2019 contre 14 millions d’euros, l’international argentin n’a pas répondu à l’espoir placé en lui pour porter l’attaque de l’OM. Les dirigeants marseillais veulent donc se séparer de lui durant ce mercato estival.

Et les sollicitations ne manquent pas. Boca Juniors et Elche étant notamment intéressés par le profil de l’attaquant de 31 ans. Mais d’après la presse brésilienne, c’est São Paulo FC qui pourrait rafler la mise dans ce dossier. En effet, d’après les informations d’ESPN Brasil, s’il était réticent à l’idée de quitter Marseille, Dario Benedetto s’est finalement fait une réunion et est désormais disposé à changer d’air. Surtout qu’une place de titulaire l’attend dans l’équipe brésilienne. D’accord avec le compatriote de Lionel Messi, Sao Paulo FC cherche maintenant à trouver un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille pour finaliser la transaction assez rapidement.

Dénouement imminent dans le dossier Benedetto ?

Le média sportif explique que la direction de São Paulo veut récupérer le numéro 9 de l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt, alors que Pablo Longoria préfère un transfert sec pour le buteur argentin. ESPN Brasil précise néanmoins que les pourparlers vont dans le bon sens. Les positions se rapprochent même. Le club brésilien est optimiste quant à l’aboutissement de l’affaire et souhaite voir l’opération bouclée durant cette semaine. Une réunion devait avoir lieu mardi pour tenter de faire aboutir le deal.