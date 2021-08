Real Mercato : Ancelotti insiste pour un défenseur de classe mondiale

Publié par Thomas le 02 août 2021 à 10:59

Après la perte soudaine des deux leaders de la défense madrilène, Raphaël Varane et Sergio Ramos, le nouveau coach du Real, Carlo Ancelotti, a fait savoir à sa direction qu’il était indispensable de recruter un nouveau défenseur de classe mondiale. Selon le site espagnol Fichajes.com, l’Italien insisterait pour faire signer le Sénégalais de 30 ans, Kalidou Koulibaly, pensionnaire de Serie A au SSC Naples. La valeur du joueur tournerait autour des 60 millions d’euros.

Real Madrid : Ancelotti remue ciel et terre pour Koulibaly

Après la perte douloureuse de Sergio Ramos parti rallier le Paris Saint-Germain, et Raphaël Varane qui va signer cette semaine un contrat de trois saisons à Manchester United, les dirigeants du Real Madrid et notamment l’entraîneur, Carlo Ancelotti, s’activent en interne pour enrôler un défenseur central de classe mondiale afin de combler le vide laisser en défense. Selon la presse espagnole, le coach italien reste dubitatif quant à la capacité de Militao, d’assumer un rôle de titulaire tout le long de la saison.

Alors que la rumeur Pau Torres courait depuis quelques jours du côté de Bernabeu, voilà que le nom de Kalidou Koulibaly est désormais à l’ordre du jour. Selon Fichajes.com, Carlo Ancelotti aurait insisté auprès de Florentino Pérez pour que le club signe le défenseur sénégalais. Le joueur de 30 ans est sous contrat avec Naples jusqu’en 2023. Sa valeur sur le marché des transferts s’élève à 60 millions d’euros.

Le Real sait que cette opération ne sera pas des plus évidentes à régler. Et pour cause, le plan principal reste le recrutement de Kylian Mbappé, dont l’avenir au PSG semble de moins en moins certain. Florentino Pérez avait fait savoir qu’aucune dépense ne serait faite d’ici la fin de l’été, malgré l’appel du pied d’Ancelotti, qui ne se montre pas satisfait de l’effectif actuel, et qui demande le renfort de certains postes.