Chelsea Mercato : Les Blues passent à l'attaque pour Messi !

Publié par Thomas le 07 août 2021 à 02:15

Véritable coup de tonnerre sur la planète football, le départ de la star argentine Lionel Messi du FC Barcelone met le mercato estival en feu. Si le PSG semblait mener la course en tête pour enrôler le sextuple Ballon d’Or, notamment avec le retrait de Manchester City de la shortlist des prétendants, un tout nouveau cador vient de faire son apparition sur le dossier, le champion d’Europe Chelsea, et cela semble très sérieux.

Comme l’avance le média espagnol AS, le club londonien cherche à perturber les plans parisiens, le président Roman Abramovitch a fait part à l’entourage de Messi de son intérêt pour le recruter, et a demandé une réunion dans les plus brefs délais pour entamer les négociations. Pour rappel, les Blues sont à la recherche d’un avant-centre et étaient jusqu’alors tout proche de recruter le buteur de l’Inter Romelu Lukaku.

Messi Mercato : Abramovitch a demandé une réunion avec l’entourage du joueur

Depuis l’annonce retentissante de la non-prolongation de contrat de Léo Messi au Barça, finalement très peu de cadors se sont montrés à l’affût. Et pour cause, après une crise sanitaire qui a fortement touché l’économie des clubs, peu d’écuries peuvent aujourd’hui se permettre de récupérer le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Dans l’absolu, seuls trois clubs peuvent réaliser une telle opération, Manchester City, le PSG… et Chelsea. Si les Mancuniens viennent de se retirer de la course, par l’intermédiaire de leur coach Pep Guardiola, qui a écarté tout intérêt pour Messi aujourd’hui en conférence de presse, les Blues sont désormais les seuls prétendants crédibles pour s’interférer dans les plans parisiens.

L’intérêt soudain de Chelsea modifie considérablement le futur de Messi, qui ne s’opposerait pas à un transfert en Premier League, qui plus est, chez les nouveaux champions d’Europe. Le départ de l’attaquant de 34 ans pourrait donc compromettre l’arrivée de Romelu Lukaku à Londres. Tout est donc relancé. Les représentants du natif de Rosario sont attendu très prochainement pour s’entretenir avec Abramovitch, une rencontre clé pour la suite des évènements.

Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG gardent une longueur d’avance non négligeable sur le dossier, le joueur est déjà rentré en contact avec Mauricio Pochettino et les discussions entre les deux parties avancent dans le bon sens.