PSG Mercato : les deux concurrents à Paris pour Haaland dévoilés

Publié par Thomas le 01 septembre 2021 à 22:20

Jugé intransférable cet été par son club du Borussia Dortmund, Erling Haaland était cependant courtisé par de grandes écuries européennes dont notamment Chelsea et le PSG. Sa clause libératoire qui semblait inaccessible par beaucoup de prétendants, a considérablement diminué depuis aujourd'hui, permettant ainsi aux intéressés de renouveler leurs efforts. Si la star norvégienne de 21 attire beaucoup de cadors, seulement 3 pourront s'en attribuer les services la saison prochaine. Parmi eux, le PSG semble mener les devants.

PSG Mercato : Haaland, grand objectif 2022

Si le Paris saint Germain s'est montré très intéressé par le Norvégien en cette fin de mercato estival, c'est en partie dû au pessimisme lié au dossier Kylian Mbappe. L'attaquant français, objectif de longue date du Real Madrid et de Florentino Pérez, était à un pas de rejoindre le camp merengue, mais s'est vu barrer la route par son président Nasser Al-Khelaïfi. Le président des Rouge et Bleu se montrait déterminé à conserver son joyau et refusait à chaque fois les offres madrilènes, jusqu'à que ces-derniers se retirent du dossier.

Si paris a réussi à garder Mbappe cette saison, il devrait sans grande surprise voir le joueur faire ses valises pour le Bernabeu la saison prochaine, à la fin de son contrat. Ce départ important déclencherait alors la piste Haaland, qui cette fois-ci serait bien plus accessible.

Paris en concurrence avec 2 autres cadors

Aujourd'hui, la clause libératoire du Norvégien passe officiellement d’un peu plus de 200 millions d’euros (source Marca), à presque 75 millions d’euros. Une aubaine pour Paris qui pense déjà au mercato 2022 et au départ de Mbappe. Seulement, et comme le rapporte le site Fichajes, deux clubs pourraient empêcher le PSG de recruter Haaland, et le Real Madrid n'en fait pas partie. Si la clause reste accessible, les frais d'agent combinés au salaire élevé du joueur, font déchanter beaucoup de clubs mais pas Manchester United et Manchester City, qui bénéficient d'économies suffisantes, pour faire un mauvais coup aux parisiens.

Le Real Madrid ne pourra quant à lui réunir les deux wonderkids dans son équipe et devra se contenter de Kylian Mbappe comme tête d'affiche de son attaque 2022. Manchester City possède les fonds suffisants pour faire plier le Borussia Dortmund, et se positionne comme un prétendant crédible au joueur, cependant, l'équipe de Pep Guardiola n'a jamais mis Haaland dans ses priorités offensives, préférant d'autres grands noms comme cet été le buteur anglais Harry Kane. De son côté, United pourrait être l'outsider surprise dans le dossier, comme il l'a pu le montrer avec Cristiano Ronaldo, chipé au dernier moment au voisin mancunien il y a une semaine.