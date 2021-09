Stade Rennais : Une nouvelle terrible pour Genesio avant Tottenham

Publié par Thomas le 10 septembre 2021 à 17:00

Après un début de saison encourageant, le Stade Rennais doit désormais se focaliser sur ses prochaines échéances et notamment la rencontre choc avec Tottenham jeudi prochain en Ligue Europa Conférence. Si le mercato rennais s’est montré très ambitieux cet été, Bruno Genesio se voit cependant confronté à un problème très préoccupant.

Stade Rennais : C’est l’hécatombe à Rennes avant Reims et Tottenham

À deux jours d’une rencontre importante contre le Stade de Reims, et à moins d’une semaine d’une opposition historique contre les Spurs de Nuno Santo en Ligue Europa Conférence, Bruno Genesio a fait une annonce terrible ce vendredi en conférence de presse. Alors que Jérémy Doku, touché aux ischio-jambiers fin août, a récemment vu sa convalescence se prolonger d’au moins dix jours, le club breton pourrait également voir un bon nombre de ses cadres écartés de la feuille de match ces prochains jours.

Auditionné ce vendredi en marge de la 5e journée de Ligue 1, l’ancien coach de l'OL a fait état de nombreuse absences et incertitudes pour les rencontres de dimanche et jeudi prochain. Fortement décimé lors de la trêve internationale, le Stade Rennais voit plusieurs de ses joueurs se soumettre à un isolement obligatoire, après avoir rallié leurs pays. C’est notamment le cas du portier sénégalais Alfred Gomis, qui devra suivre une quarantaine de 7 jours. « Alfred est absent pour dimanche, et peut-être jeudi, pour des raisons sanitaires. Il rentre d’un pays classé orange, et étant donné qu’il n’avait pas la passe sanitaire complètement validé, il est contraint d’observer sept jours d’isolement. » Il sera remplacé dans les cages par l’expérimenté Romain Salin (37 ans).

L’autre gardien rennais, la recrue Dogan Alemdar, a été testé positif au Covid-19. « Dogan est bloqué pour l’instant en Turquie, puisqu’il a contracté le virus malgré la vaccination, a expliqué l’entraîneur des Rouge et Noir. Il doit rester 14 jours en quarantaine. » Pour les mêmes raisons que Gomis, l’attaquant ghanéen Kamaldeen Sulemana est aussi placé en isolement. Dans le même temps, le latéral Birger Meling est incertain, de quoi revoir complétement le 11 type rennais face à Reims et Tottenham.