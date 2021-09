OM Mercato : Une recrue de Longoria évoque déjà un départ !

Publié par Ange A. le 26 septembre 2021 à 15:05

Nouveau milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Gerson s’est prononcé sur son avenir. Le milieu brésilien ne semble pas parti pour faire long feu à l’ OM.

Révélation sensationnelle de Gerson sur son avenir

L’Olympique de Marseille a de nouveau frappé un coup au Brésil cet été en recrutant Gerson Santos da Silva. Recruté contre 25 millions d’euros, le milieu de terrain de 24 ans s’est engagé avec l’ OM pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Seulement, le milieu auriverde ne semble pas parti pour faire de vieux os en Provence. Il a lâché une étrange confidence au sujet de son avenir dans un entretien accordé à Globo Esporte. « Je vois mon transfert comme une chance de continuer à jouer au même niveau élevé que celui que j’avais à Flamengo […] Le club, les ambitions et l’équipe réunie ici, me permettront également de poursuivre à un haut niveau. C’est mon objectif », a déclaré l’ancien milieu carioca.

Des débuts mitigés avec l’ OM

Recrue la plus chère du mercato estival de Marseille, Gerson peine pour le moment à convaincre. En sept apparitions sous le maillot de l’ OM, le Brésilien compte un but pour le même nombre de passes décisives. À la veille de la réception du RC Lens ce dimanche, Jorge Sampaoli avait d’ailleurs pris la défense de sa recrue phare, estimant qu’elle avait d’une période d’adaptation. « Il faut toujours une période d'adaptation. On trouve qu'il s'adapte bien », avait noté le technicien argentin qui s’attend tout de même à ce que son milieu confirme son statut d’international. « Il est devenu international, on attend qu’il soit déterminant avec nous, il l’était dans son ancien club et si on le demande c’est qu’on voit des qualités. On aura besoin de sa meilleure version cette saison », avait confié l’entraîneur marseillais en conférence d’avant-match.