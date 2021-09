PSG Mercato : Après Man City, une terrible nouvelle tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 11:03

Vainqueur de Manchester City hier soir en Ligue des champions, le PSG ne fait pas encore rêver tous les footballeurs de la planète, notamment à cause de la Ligue 1. Leonardo va en faire les frais lors des prochaines périodes de recrutement.

Messi, Mbappé et Neymar enflamment la toile

Tenu en échec lors de la première journée des phases de groupes face au FC Bruges (1-1), le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup, mardi soir au Parc des Princes, contre Manchester City. Si les hommes de Mauricio Pochettino ont parfois été bousculés, le résultat final leur a été favorable avec un succès convaincant contre le champion d’Angleterre. Une victoire 2-0 avec en ligne de mire le premier but de Lionel Messi sous le maillot Rouge et Bleu. Deux semaines après une première journée en demi-teinte à Bruges, la « MNM » a montré un visage bien plus reluisant mardi soir.

D’ailleurs, le trio offensif parisien a affiché sa complicité au coup de sifflet final de l’arbitre. Les trois hommes ont effet immortalisé le moment avec un cliché pris dans le vestiaire où Kylian Mbappé et Neymar entourent Messi, avec leur plus beau sourire. Et la photo relayée par Neymar avec trois émoticônes en feu en disent long sur les intentions de cette « MNM ». Qu’à cela ne tienne. L’équipe galactique de Mauricio Pochettino ne fait pas pour autant rêver tout le monde.

Un milieu de terrain ciblé par Leonardo snobe le PSG

Libre en fin de saison et pas encore prolongé à l’AC Milan, Franck Kessié devrait être l’un des tubes de l’été prochain. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea et Liverpool, le milieu de terrain milanais a une préférence pour son avenir. Et c’est un choix qui sonne comme une condamnation pour le PSG dans ce dossier. En effet, d’après les informations du média 90min, confirmées par le Daily Mail, s’il venait à quitter la Serie A et l’AC Milan l’été prochain ou cet hiver, l’international ivoirien de 24 ans aimerait rejoindre en priorité la Premier League.

Le site sportif explique que Franck Kessié est un inconditionnel du championnat anglais et serait déjà enchanté à l’idée de s’imaginer sur les terrains des clubs de Premier League chaque semaine. Après huit saisons passées en Italie, l’ancien milieu de terrain défensif de l’Atalanta Bergame veut jouer dans la prestigieuse ligue anglaise pour la suite de sa carrière. Leonardo est donc désormais fixé.

