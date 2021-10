Real Madrid Mercato : Grosse lutte avec le Barça pour un crack !

Publié par Thomas le 06 octobre 2021 à 18:04

Grands rivaux sur les pelouses espagnoles, le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent en interne une lutte sans merci pour s’attribuer les services d’une des plus grosses promesses du football.

Dortmund, Barça, Real Madrid, veulent la pépite Adeyemi

L’été 2022 s’annonce déjà tonitruant, en particulier pour les jeunes pépites du ballon rond. Après Kylian Mbappé et Erling Haaland, c’est au tour du prodige Karim Adeyemi (19 ans) d’enflammer le mercato. Si son nom ne vous dit encore rien, l’attaquant du RB Salzbourg est convoité par les plus grosses écuries européennes dont le Real Madrid et le Barça, qui se tirent la bourre pour récupérer le joyau allemand. Si l’intérêt des plus grands clubs pour Adeyemi ne date pas d’hier, une annonce faite par le club autrichien, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024, a complétement relancé les hostilités.

Le RB Salzbourg a annoncé aujourd’hui qu’il laisserait filer leur joyau en 2022 en cas d’offre convaincante (on parle d’une somme avoisinant les 35 millions d’euros). Le joueur n’est pas étranger à l’écurie blaugrana. En effet, en 2019, Patrick Kluivert alors directeur de La Masia, désirait déjà recruter le jeune Adeyemi qui évoluait dans le modeste club de Liefering. De son côté, le Real Madrid, en quête de rajeunissement de son effectif, compte bien mettre des bâtons dans les roues catalanes en proposant à Salzbourg une offre irrefusable.

Dortmund aussi de la partie

Si les deux clubs rivaux de Liga supervisent Adeyemi depuis plusieurs mois, le joueur pourrait finalement opter pour une destination plus proche, le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr serait selon Bild, la destination privilégiée de l’avant-centre allemand, qui aimerait continuer sa progression en Bundesliga. Le BVB profiterait de l’argent récupéré par la possible vente de Erling Haaland pour enrôler Adeyemi. Les Jaune et Noir sont en contact permanent avec les représentants du joueur et devraient passer à l’offensive très rapidement.

Les 5 choses à savoir sur le Ballon d'Or