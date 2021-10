PSG Mercato : Neymar ne va pas quitter le Paris SG en 2022

Publié par Gary SLM le 13 octobre 2021 à 14:50

Neymar ne quittera pas le PSG en juin 2022. Le Brésilien a annoncé son envie de prendre une retraite internationale, mais pas une retraite sportive.

PSG Mercato : Ce n'est pas encore terminé entre Neymar et Paris

Le nouveau contrat de Neymar avec le PSG court jusqu'en juin 2025. Le Brésilien pourrait même aller au-delà de cette période s’il est toujours performant et si son envie de porter plus haut les couleurs de l’équipe de la capitale reste intacte. C’est en cela que sa sortie pleine de confusion relayée par DAZN a provoqué des peurs chez les fans Parisiens. Certains supporters du PSG pensaient que le joueur quitterait leur équipe dès la fin de la saison 2022. Il s'est confié à propos de la Coupe du Monde 2022 au Qatar :

« Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Donc je vais tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil. Parce que c'est mon plus grand rêve depuis que je suis petit. »

Il faut croire que le buteur ne va pas arrêter pour autant sa carrière. Le joueur offensif du Paris Saint-Germain a fait des clarifications auprès de son compatriote Leonardo qu'il aurait appelé pour démentir les rumeurs. Selon L'Équipe, Neymar aurait assuré Leonardo sur la portée de sa décision qui ne concernerait que la sélection brésilienne. Les doutes des dirigeants parisiens étaient d’autant plus justifiés qu’un des proches de Neymar, au moment où il faisait face à de grosses critiques, avait laissé entendre qu’il était démotivé.

Ce proche de l’attaquant brésilien avait affirmé qu’il n’était plus autant motivé qu’avant la finale de la Ligue des champions perdue par le PSG face au Bayern Munich l’an dernier. Il le trouvait différent du joueur qu’il avait connu à Barcelone qui était plus ouvert, joyeux et heureux à Paris.

Difficile année pour l'attaquant brésilien du PSG

Les critiques à l'encontre de Neymar ont repris de plus belle dès le début de la saison 2022 en raison de sa prise de poids. Surnommé « le petit gros » par ses détracteurs, Neymar brille par ses faibles performances puisqu’il n’est qu’à 1 but et 1 passe décisive. C’est pour l’heure Kylian Mbappé qui porte le secteur offensif des Parisiens. Du côté de la direction, on espère que la clarification que vient de faire le buteur brésilien se traduira sur la pelouse dans les semaines à venir.

Pour Thiago Silva, son ancien coéquipier au Paris SG avec qui il partage les rassemblements en sélection brésilienne, le meilleur est encore à venir avec Neymar. Tous les joueurs traversent des moments difficiles à un moment donné de leur carrière. Il espère que Neymar ne va pas perdre sa joie de vivre. Le sociétaire de Chelsea estime que son compatriote doit rester comme il est, car "il est super spécial". Lorsqu'il est heureux, l'ancien joueur catalan "fait à la perfection ce qu'il a toujours fait". Il joue alors bien, gagne des matchs, fait marquer ses coéquipiers. En somme, plus Neymar est heureux, mieux il fait gagner son équipe.

Vendredi prochain, face au SCO Angers, le PSG reprendra le chemin de la Ligue 1 où il fait la course en tête au classement. L'équipe de l'entraîneur Mauricio Pochettino va devoir cibler la victoire, probablement sans l'aide de son ancien Barcelonais.