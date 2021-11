OM : Une nouvelle polémique avec Gerson après Metz !

Publié par Timothée Jean le 08 novembre 2021 à 14:23

Recrue phare de Jorge Sampaoli, Gerson a rejoint l’ OM lors du dernier mercato estival. Mais le séjour du Brésilien prend une nouvelle tournure à Marseille.

OM : Gerson de moins en moins épargné à Marseille

Qu’est-ce qui cloche avec Gerson ? Recrue la plus chère du mercato estival de l’ Olympique de Marseille, l’international brésilien ne répond toujours pas aux attentes placées en lui. Jusqu’ici, l’international brésilien n’a inscrit qu’un seul but et délivré deux passes décisives en douze apparitions de Ligue 1. Un bilan statistique assez maigre pour un joueur de ce calibre.

Le joueur de 24 ans a récemment reconnu qu’il n’arrive toujours pas à surmonter son blocage mental et compte tout donner pour s’adapter « au maximum » au style de jeu mis en place par Jorge Sampoali. Mais force est de constater que le milieu de terrain brésien peine toujours à convaincre à Marseille. Face au FC Metz ce dimanche, Gerson a une nouvelle fois réalisé une prestation décevante, ponctuée par un manque d’impact dans le jeu offensif. Adaptation difficile au football de Marseille, rendement offensif décevant... l’ex-joyau de Flamengo reçoit une nouvelle vague de critiques. Il est désormais de moins en moins épargné par la presse locale. Et ce n’est pas Pierre Ménès qui dira le contraire.

Pierre Ménès déçu par le niveau de jeu de Gerson

S’il refuse toujours de parler de flop marseillais, l’ancien consultant de Canal + a ouvertement critiqué Gerson, lequel a été « méconnaissable » face aux Messins. « La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? » s’est interrogé Pierre Menès sur son blog Pierrot Le Foot. Les critiques s’intensifient contre Gerson. Mais la recrue marseillaise peut toujours compter sur le soutien de ses dirigeants. Adjoint de Jorge Sampaoli, Jorge Desio a pris sa défense à l’issue de la rencontre.