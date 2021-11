RC Lens : Le RCL peut-il se permettre de rêver du titre face à Paris ?

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2021 à 18:41

Dauphin surprise du PSG, le RC Lens peut-il aller chercher le leader parisien. Gervais Martel s’enflamme et y croit. Il rêve même du titre.

Le RC Lens (24 points) est deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, mais avec 10 points en moins. Malgré cet écart considérable, Gervais Martel se permet de rêver du titre de champion de France à l’issue de la saison 2021-2022. Il se dit « assez confiant pour le RCL », pourtant talonné par l’OGC Nice (23 points), l’OM (23 points) et le Stade Rennais (22 points). Il assure que les Sang et Or ont les moyens de réduire l’écart entre eux et le club de la capitale, lors de leur confrontation directe (17e journée).

« Quand je vois jouer Paris, il y a eu quelques résultats à l’arraché. […] Le 4 décembre (jour de RC Lens-PSG), l’écart va se réduire, vous pouvez noter », a-t-il lâché dans l’émission L’Equipe du Soir, sur La chaîne L’Equipe. Avant de déclarer : « Le titre n’est pas perdu. » La saison dernière, le LOSC avait été sacré champion devant les Parisiens avec un seul point de plus.

Les atouts du RCL

Selon l’ancien président des Lensois, les joueurs de Franck Haise ont l'avantage de ne pas disputer de coupe d’Europe. En d’autres termes, il estime que le Paris SG pourrait laisser des forces en Ligue des champions, ce qui rendrait Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et leurs coéquipiers moins tranchants, à une certaine période de la saison.

« Les Lensois ne jouent pas la coupe d’Europe. Il y a une préparation physique extraordinaire avec notamment l’arrivée de Laurent Bessière (directeur de la performance, ndlr), il n’y a pas de blessure. C’est une équipe solide, avec des remplaçants de qualité, il y a un groupe très homogène et un entraîneur cool, avec ses principes de jeu puis un public », a justifié Gervais Martel. Ce dernier a été président du Racing Club de 1988 à 2012 et entre 2013-2017.