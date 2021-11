OM Mercato : Boubacar Kamara, une simple alternative pour la Juve ?

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2021 à 10:05

En fin de contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara figurerait sur les tablettes de la Juventus. Mais il ne s’agirait pas d’une priorité.

OM Mercato : Boubacar Kamara plutôt que Tchouaméni à la Juve ?

La Juventus Turin réfléchit à affiner son effectif lors du prochain mercato estival. Le club turinois ambitionne surtout de renforcer son entrejeu, où plusieurs joueurs sont susceptibles de mettre les voiles. Pour étoffer ce secteur, les recruteurs de la Vieille Dame ont déjà commencé à prospecter du côté de la Ligue 1. Et l’une des pistes étudiées mène à Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco. Le jeune crack tricolore réalise un excellent début de saison sur le Rocher et a été identifié depuis des mois comme une recrue idéale pour le milieu de terrain de la Juventus.

Sauf que la Juventus n’a pas encore les moyens nécessaires pour boucler un tel transfert, l’AS Monaco réclame pas moins de 60 millions d’euros pour céder son jeune joueur. Et la concurrence du Real Madrid, de Chelsea ou encore du PSG risque de faire grimper son prix. Les dirigeants monégasques devraient sans doute le vendre au plus offrant, ce qui complique la tâche aux Bianconeri. La Juventus se prépare donc à une alternative en cas d’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Et d’après les informations de Calciomercato, c’est Boubacar Kamara (21 ans) de l’ OM qui est visé.

Boubacar Kamara, une opération moins coûteuse ?

Le jeune milieu de terrain réalise une bonne saison à l’Olympique de Marseille. Et son dossier semble bien plus simple que celui d’Aurélien Tchouaméni. Boubacar Kamara est rentré dans sa dernière année de contrat avec l’ OM. Malgré les propositions de sa direction, il refuse toujours de signer un nouveau bail au sein de son club formateur. Sa situation contractuelle rendrait donc l'opération moins coûteuse dans sa finalité pour la Juventus. Sauf que d’autres cadors européens sont également positionnés sur ce dossier. L’AC Milan, l’inter Milan, le Bayern Munich, le RB Leipzig ou encore Manchester United seraient à l’affût pour Boubacar Kamara. De quoi donner un peu plus d’épaisseur à ce dossier.