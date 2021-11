PSG Mercato : Succession Mbappé, terrible nouvelle tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 10:27

Kylian Mbappé, en fin de contrat, se dirige vers un départ libre du PSG l’été prochain. Et sa succession se complique déjà pour le Paris SG.

Plus aucun doute possible pour Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain et toujours pas prolongé, Kylian Mbappé continue de donner ses sueurs froides aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Encore plus depuis la dernière sortie de son ancien coéquipier Jesé Rodriguez à qui il a fait des confidences sur son envie de jouer pour le Real Madrid un jour. Pour l’émission #Vamos sur Movistar, l’attaquant espagnol formé chez les Merengues et évoluant à l'UD Las Palmas, a notamment lâché : « il m'a dit qu'il allait jouer pour le Real Madrid un jour. Je ne savais pas si ce serait dans un an, deux ans, trois ans. Mbappé finira par jouer ici. J'en suis sûr. Je ne sais pas si ce sera maintenant ou la saison prochaine. »

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 180 millions d’euros, l’international français de 22 ans va donc quitter le Paris Saint-Germain sans aucune indemnité. Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ayant refusé de le laisser partir durant le dernier mercato estival. Malgré une offre de 180 millions d’euros de Florentino Pérez. Conscient de la situation, Leonardo s’active déjà en coulisses afin de mettre la main sur une nouvelle star en attaque. Mais la tâche ne s’annonce pas de tout repos pour le directeur sportif du PSG.

Le Bayern Munich veut prolonger Lewandowski

Annoncé comme l’un des grands favoris pour venir remplacer Kylian Mbappé au Paris SG, Robert Lewandowski ne sera pas facile à déloger du Bayern Munich. Arrivé gratuitement en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, l’international polonais est aujourd’hui considéré comme le meilleur numéro 9 de la planète. Et bien évidemment, le club allemand n’a aucune intention de se séparer de lui. Alors que plusieurs sources annoncent des envies de départ de Lewandowski, la direction du Bayern Munich a d’autres plans pour son buteur de 33 ans.

En effet, selon les dernières informations du journaliste Florian Plettenberg, le champion de la Bundesliga envisage d’ouvrir prochainement des discussions avec l’entourage du Soulier d’Or européen 2021 afin de lui proposer de parapher un nouveau contrat alors que l’actuel court jusqu’au 30 juin 2023. D’après Sport1 lesdites négociations devraient avoir lieu courant 2022. Même si l’opération s’annonce longue, le média allemand assure que les dirigeants bavarois sont confiants quant à son dénouement. Ce n’est pas forcément la tendance que le Paris SG aurait souhaitée pour l’avenir du buteur polonais puisque cela complique davantage la succession de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Qui pour remplacer Kylian Mbappé ?

En cas d’échec de la piste menant à Robert Lewandowski, Leonardo pouvait encore espérer convaincre Erling Haaland de rallier la capitale française. Mais là aussi, Thorsten Fink, ancien joueur du Bayern Munich, a confié à Sport Bild qu’il voit l’attaquant du Borussia Dortmund se diriger vers Chelsea l’été prochain plutôt qu’un autre grand club européen. « Je ne suis pas un initié de Dortmund. Il ne semble pas que Lewandowski quittera le FC Bayern. Mais Nagelsmann pourrait aussi s’imaginer jouer avec un double front. Tout est possible. Mais je pense qu’il ira à l’étranger. Où ça ? À Chelsea ! » a-t-il expliqué.

Quid de Mohamed Salah ?

À un an de la fin de son engagement avec Liverpool, Mohamed Salah discute déjà avec ses dirigeants pour une prolongation. Même si les choses traînent, le club anglais n’envisage pas de laisser filer l’international égyptien de 29 ans. À en croire les derniers échos divulgués sur ce dossier par Eurosport UK, le représentant du double Ballon d’Or africain, Ramy Abbas, réclame un salaire hebdomadaire de 470.000€ pour son client, soit près de 22,5 millions d’euros par saison.

Une demande jugée excessive pour les Reds qui ne veulent pas faire exploser leur masse salariale. Surtout que le club de la Mersey envisage d’autres renouvellements après Salah. Une situation qui pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain pour qui l’exigence salariale de l’ancien ailier de l’AS Roma ne devrait pas être un réel souci. Cependant, Liverpool n’a pas l’intention de baisser les bras pour son pharaon. La tâche s’annonce donc difficile pour Leonardo en ce qui concerne la succession de Mbappé.