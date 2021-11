Stade Rennais : Le SRFC va acter un grand retour en décembre !

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 00:25

Avant de retrouver la Ligue 1 et d'affronter Montpellier, le Stade Rennais a reçu une grande nouvelle qui devrait réjouir les fans du SRFC.

Stade Rennais : Le Roazhon Park va retrouver son ambiance

Souvenez-vous, l’affaire avait secoué l’écosystème du SRFC il y a de cela plus d’un mois. Tout juste après sa victoire record contre le Clermont Foot fin septembre, le groupe de supporters numéro 1 du Stade Rennais, le Roazhon Celtic Kop avait été victime d'un " guet-apens " ayant conduit au vol d'une bâche domicile. Un acte lâche, qui aura eu le mérite de provoquer les supporters en question qui avaient alors pris la décision forte de suspendre ses activités.

" Nous tenons à vous informer que nous suspendons la totalité de nos activités en tribune et en dehors. L’effet de cette annonce est immédiat et pour une durée indéterminée, écrit le RCK. La raison qui nous amène à prendre cette lourde décision est le vol de notre bâche domicile dans des circonstances dignes d’un guet-apens sur l’un de nos membres et qui portent directement atteinte à la sécurité de sa famille. "

Par la suite, une enquête avaient révélé que l’auteur de ce vol n’étaient autres qu'un supporter parisien. Une information divulguée par Ouest-France à l’époque, qui avait donné lieu à une rencontre électrique quelques semaines plus tard entre le PSG et le Stade Rennais au Roazhon Park (victoire des Bretons 2-0).

Plus de six semaines plus tard, le RCK a redonné de ses nouvelles à travers un communiqué officiel. Le groupe de supporter Rouge et Noir a annoncé son grand retour, avec ce slogan : " Le RCK n’est pas mort ! " Le Roazhon Celtic Kop a lancé un message de soutien à son club de cœur et a évoqué son retour. " Nous ne comptons pas abandonner notre tribune ni notre club de cœur, le Stade Rennais FC. Nous sommes d’ailleurs conscients que notre mise en sommeil pénalise également l’équipe qui ne peut pas bénéficier sur le terrain d’un soutien massif et coordonné du kop comme elle en avait l’habitude. "

Un retour possible contre l’OGC Nice

Si aucune date précise n’a été communiquée, l’entourage du club espère retrouver son Kop fétiche en Ligue Europa Conférence la semaine prochaine contre Arnhem Vitesse. Néanmoins, à en croire des sources proches du RCK, ce retour pourrait avoir lieu un peu plus tard, début décembre contre l'OGC Nice en championnat.

Dans son communiqué, le groupe de supporter a également annoncé une réorganisation massive de sa logistique, afin qu’aucun litige ne se reproduise à l’avenir. " En effet, nous sommes en train de réorganiser pas mal de choses en interne afin de mieux structurer le groupe pour revenir plus forts lorsque le moment sera venu. Cela passe par différents chantiers qui sont déjà en cours de mise en œuvre et bien avancés pour certains mais pas encore finalisés pour d’autres. "