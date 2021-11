PSG : Ramos, vers une décision radicale de Pochettino contre Nice

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2021 à 17:39

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a fait le point sur Sergio Ramos avant la réception de l’OGC Nice.

PSG : Sergio Ramos incertain contre l’OGC Nice

Après son premier match sous le maillot du Paris Saint-Germain, dimanche lors de la victoire contre l’AS Saint-Étienne (3-1), Sergio Ramos pourrait ne pas enchaîner demain face à l’OGC Nice. Selon son entraîneur Mauricio Pochettino, le défenseur central de 35 ans, qui n’avait plus joué depuis le mois de mai dernier avec le Real Madrid, a senti un coup de fatigue après avoir disputé 90 minutes au stade Geoffroy-Guichard contre l’équipe de Claude Puel.

« Nous avons parlé avec lui, il était très content de sa première, même si les 15 dernières minutes ont été un peu plus dures. L'effet d'être en supériorité numérique a favorisé la gestion du match. Là, il est fatigué et on verra s'il pourra être dans le groupe mercredi pour le match », a expliqué le coach argentin.

Un PSG diminué face à Nice ?

Après le retour à l’entraînement plus tôt que prévu de Marco Verratti lundi, Mauro Icardi a lui aussi rejoint ses coéquipiers ce mardi aux séances collectives du Paris Saint-Germain. Selon le communiqué médical publié par le club ce jour, Georginio Wijnaldum, dont l’évolution est favorable, rejoindra le reste de l’équipe à l’entraînement jeudi. Le milieu de terrain néerlandais ne sera donc pas au Parc des Princes pour affronter les Aiglons de Christophe Galtier, mercredi soir.

Tout comme Ander Herrera qui « reprendra l’entraînement en fin de semaine selon l’évolution ». La grosse surprise du jour concerne Lionel Messi qui, au lendemain de son sacre au Ballon d’Or 2021, a senti « des symptômes de gastro-entérite » et ne s’est donc pas entraîné à la veille du match contre l’équipe niçoise. L’attaquant argentin pourrait donc manquer la réception de l’OGCN.

PSG : Le point médical complet avant Nice

- Lionel Messi et Leandro Paredes n’ont pas participé à la séance d’entraînement aujourd’hui suite à des symptômes de gastro-entérite. Un point sera fait demain matin.

- Neymar souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est a prévoir. Un nouveau point sera fait dans 48h pour préciser l’évolution.

- Mauro Icardi a repris l’entraînement aujourd’hui.

- Georginio Wijnaldum, dont l’évolution est favorable, reprendra l’entraînement jeudi.

- Ander Herrera reprendra l’entraînement en fin de semaine selon l’évolution.

- Julian Draxler a repris la course aujourd’hui et continue ses soins au Centre d'Entraînement Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines.