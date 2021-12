PSG : Nouveau rebondissement dans l’affaire Kheira Hamraoui ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 décembre 2021 à 22:08

Kheira Hamraoui n’a pas encore repris l'entraînement avec le PSG. Mais l’enquête sur l’agression concernant la joueuse suit son cours.

Kheira Hamraoui de nouveau entendue par la police

Victime d’une violente agression à la barre de fer dans les Yvelines le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui a été une nouvelle fois entendue ce lundi par la police judiciaire de Versailles, en charge de l'enquête. La joueuse du Paris-Saint-Germain a été « interrogée sur sa vie personnelle » par les enquêteurs, notamment sur ses liens avec l’ex-international Éric Abidal, mais « aucun élément marquant » n’est ressorti de cette audition, selon une source proche du dossier qui s’est confiée à l’AFP.

Pour rappel, le nom de l’ancien secrétaire technique du FC Barcelone est apparu dans la procédure après que les enquêteurs ont établi un lien avec la victime, qui utilisait sur son téléphone portable une puce au nom de l’ancien footballeur. Éric Abidal avait lui aussi été entendu par la police et son épouse avait par la suite annoncé une demande de divorce. Hayet Abidal avait notamment précisé que son mari lui avait confessé sa relation adultérine avec la joueuse de 31 ans.

« Nous souhaitons impérativement préserver la vie privée de madame Hamraoui et lui permettre de reprendre l'entraînement au plus vite ainsi que (préserver) le secret de l'enquête et de l'information judiciaire en cours », a réagi Me Saïd Harir, avocate de Kheira Hamraoui au micro de l’AFP.

PSG : Aminata Diallo et Hamraoui toujours en attente

Aminata Diallo et Kheira Hamraoui n’étaient pas présentes à la reprise de l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain féminin, ce jeudi. D’après les dernières informations divulguées par le journal L’Équipe, le club de la direction a indiqué que ses deux internationales françaises vont revenir « très prochainement » avec le groupe de Didier Ollé-Nicolle, sans toutefois préciser une date précise.

Toujours selon la même source, le manager de la section féminine des Rouge et Bleu, Ulrich Ramé, « souhaite que la réintégration des deux joueuses dans le collectif intervienne après une phase de discussions avec l'ensemble de l'effectif. L'idée directrice est que les deux joueuses fassent leur retour en même temps lors des séances collectives. Il n'y a quasiment aucune chance de les voir sur la feuille de match pour le match de D1 sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux, samedi (16 h 30). »