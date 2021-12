PSG-Bruges : La compo du Paris SG tombe ! Surprise en défense

Publié par Thomas le 07 décembre 2021 à 13:42

Assuré de terminer 2ème de son groupe de LDC, le PSG reçoit Bruges, découvrez la compo du Paris SG avec une surprise de taille en défense.

PSG : Une rencontre clé pour la saison

Les supporters en ont pris l’habitude ces dernières années, l’ultime journée de phase de groupe de Ligue des Champions, rime bien souvent avec sérénité au Paris saint-Germain. Avant le coup d’envoi ce soir au Parc des Princes, les Rouge et Bleu sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, pourtant, cette rencontre est tout sauf une promenade de santé pour Pochettino et ses hommes.

Vivement critiqués depuis des mois pour leurs prestations décevantes, les joueurs parisiens ont l’occasion ce soir de redorer leur image et renouer avec le succès après 2 nuls et une défaite en 4 matchs. De son côté, Mauricio Pochettino voit l’opposition contre Bruges, comme un formidable moyen de développer des automatismes et se perfectionner dans le jeu, une tendance confirmée par l’intéressé hier en conférence de presse. Pour une équipe qui prétend vouloir remporter la Ligue des Champions, le Paris SG a donc tout à prouver ce mardi, histoire de ne pas aborder la trêve hivernale avec des maux de tête.

Verratti in, Ramos out !

Ce lundi, quelques heures avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino et Achraf Hakimi, le PSG a fait état des absences dans l’équipe en prévision du match contre Bruges. Dans ce traditionnel communiqué médical, le club a officialisé le forfait de Sergio Ramos, déjà absent contre Nice et Lens. Un forfait « prévu » par l’équipe de Mauricio Pochettino " dans la planification de Sergio aujourd’hui c’est la première fois qu’il s’entraîne avec le groupe ensuite il a fait un travail individuel mais tout ça était prévu ce n’est pas une décision médicale. " a déclaré le coach argentin à la presse hier.

Dans le même temps, la rumeur d’un forfait de Presnel Kimpembe prenait aussi de l’ampleur, le point médical du PSG annonçait une gêne au mollet après le match contre le RC Lens, finalement l’international tricolore sera bien présent dans le groupe, néanmoins, ce dernier devrait débuter sur le banc. Selon L’Equipe, Kimpembe devrait laisser sa place en charnière centrale à Thilo Kehrer, qui sera aligné aux côtés de Marquinhos. Si le Titi est disponible face à Bruges, le manque d’enjeu de cette rencontre devrait pousser Pochettino à préserver son défenseur pour ce week-end.

Dans le même temps, le Paris SG pourra acter le retour en Ligue des Champions de Marco Verratti, lui qui avait tant manqué lors du choc contre Man City et Leipzig le mois dernier. Pochettino s’est montré optimiste en conférence de presse quant à la présence du milieu italien ce soir " En principe il est disponible, il a de bonnes sensations, s’il est bien il jouera ". Lui aussi devra retrouver ses automatismes avec ses partenaires et reprendre en main un entrejeu agonisant depuis plusieurs semaines.

Compo probable du PSG contre Bruges

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, T. Kehrer, N. Mendes

Milieux : G. Wijnaldum, I. Gueye, M. Verratti

Attaquants : A. Di Maria, L. Messi, K. Mbappé