Stade Rennais : Une excellente nouvelle pour le SRFC avant le derby

Publié par Thomas le 15 décembre 2021 à 21:05

Tout juste défait face à l'OGC Nice ce week-end, le SRFC devrait acter un retour salvateur ces prochains jours avant le derby contre Lorient.

SRFC: Un retour très important au milieu

Sur une série folle de 13 matches sans défaite dont 10 succès, le Stade Rennais connaît depuis quelques semaines une baisse de régime en championnat. Après une douloureuse défaite contre le LOSC (1-2), qui avait alors mis fin à la superbe série des Rouge et Noir, les hommes de Bruno Genesio ont de nouveau perdu à la maison contre Nice (1-2), grand rival pour l’Europe en championnat. Ces récentes contre-performances des Bretons n’ont fait que souligner l’absence d’un joueur dans l’entrejeu rennais, celle de Flavien Tait.

Absent depuis le match contre Vitesse en Conference League, le milieu de terrain a considérablement manqué au SRFC qui a depuis connu deux défaites en 4 matches. Véritable couteau suisse de l’entrejeu du Stade Rennais, Tait s’est progressivement imposé cette saison comme l’homme fort de Genesio endossant un rôle d’indéboulonnable dans le 11 breton.

Buteur lors des chocs contre le PSG et Tottenham cette saison, l’ancien angevin sait se montrer présent lors de grands rendez-vous et n’est pas étranger à la très bonne saison du Stade Rennais en championnat et en Europe. Ce jeudi sur instagram, le milieu de 28 ans a posté une photo de lui avec le mot " BACK " (“de retour” en anglais) annonçant son retour à la compétition.

Pour rappel, Flavien Tait était sorti une demi-heure avant la fin de la rencontre contre Arnhem à cause d’une gêne à la hanche. Si le joueur était annoncé sur le retour face à Nice et même face Saint-Etienne, finalement cela devrait se faire ce week-end contre Lorient. Le SRFC reçoit ce samedi au Roazhon Park le voisin Merlut pour les 32es de finale de Coupe de France. À cette occasion, Tait pourrait bénéficier de minutes précieuses en fin de rencontre afin de préparer progressivement son retour en Ligue 1. Bruno Genesio devrait donner plus d’indices à ce niveau durant sa conférence de presse vendredi.