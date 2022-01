PSG Mercato : Succession Mbappé, un terrible coup de Raiola révélé

Publié par JEAN-LUC D le 05 janvier 2022 à 07:06

Avec la situation de Kylian Mbappé, le PSG cherche à mettre la main sur une nouvelle star en attaque. Mais Mino Raiola complique la tâche.

Haaland, priorité N°1 pour le PSG pour l’après-Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat et se dirige donc vers un départ gratuit au Real Madrid à l’issue de la saison. Pour lui succéder éventuellement, le Paris Saint-Germain aurait fait de l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, sa principale cible. Lié au BVB jusqu’en juin 2024, l’international norvégien dispose toutefois d’une clause libératoire qui entre en vigueur l’été prochain contre un chèque de 75 millions d’euros.

Un montant que les propriétaires qatariens du PSG seraient prêts à payer pour faire du cyborg norvégien l’avenir du club après Kylian Mbappé. Une tendance confirmée en France par RMC Sport qui assure que le numéro 9 du Borussia Dortmund est bel et bien une piste très appréciée du côté de la direction parisienne pour la succession de Mbappé. Cependant, l’agent de l’ancien buteur du RB Salzbourg aurait d’autres plans en tête pour son poulain.

PSG Mercato : Raiola a déjà conclu un accord pour Haaland

Ce mardi, le journal espagnol Marca a révélé qu’Erling Haaland a demandé à son représentant de régler la question de sa future destination avec ses différents prétendants durant ce mercato hivernal. Le joueur de 21 ans veut avoir la tête libre pour aborder la seconde partie de saison avec le club allemand et veut donc être fixé sur son avenir dans ce mois de janvier.

Et alors que le Paris Saint-Germain serait disposé à tout pour obtenir la signature du natif de Leeds, Deportes Cuatro assure ce mardi que si Joan Laporta parvient à réunir les fonds nécessaires, Haaland signera au FC Barcelone. En effet, le média espagnol explique que le président du club culé et Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, seraient tombés d'accord pour le transfert du joueur et auraient même conclu un pacte.

Une information confirmée à son tour par Marca, qui indique qu’en « petit comité », le président du Barça assurerait à son entourage qu’il « va recruter Haaland l’été prochain. » Un terrible coup dur pour le PSG qui pourrait donc se voir priver d’une grosse occasion pour la succession de Kylian Mbappé.

Affaire à suivre…