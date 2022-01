PSG Mercato : Newcastle, Liverpool, Arsenal, Wijnaldum a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2022 à 20:43

Georginio Wijnaldum est déjà annoncé sur le départ au PSG cet hiver. Associé à Newcastle, Arsenal, Liverpool, il a pris sa décision.

La Premier League réclame Georginio Wijnaldum

Débarqué l’été dernier, en fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a du mal à se faire une place dans le collectif du Paris Saint-Germain. Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain néerlandais songerait déjà à un départ. D’ailleurs, L’Équipe assure que plusieurs écuries de Premier League aimeraient le rapatrier dès cet hiver.

Le quotidien sportif explique notamment que si le joueur de 31 ans pourrait accorder sa priorité à un retour à Liverpool, où Jürgen Klopp aimerait l’accueillir à nouveau, Newcastle et Arsenal seraient également intéressés par sa signature dans ce mois de janvier. Chez les Gunners, Mikel Arteta souhaiterait renvoyer Thomas Partey à l’Atlético Madrid et ferait de Wijnaldum sa priorité afin de renforcer le milieu du club londonien. Au coeur de toutes ces rumeurs, le compatriote de Memphis Depay aurait les idées bien claires en ce qui concerne la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Wijnaldum est concentré sur sa situation

En difficulté à Paris après avoir évolué dans la peau d’un titulaire à Liverpool durant cinq saisons, Georginio Wijnaldum est placé sur les tablettes de Newcastle, d’arsenal et des Reds pour ce mercato hivernal. Mais selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’international hollandais ne compte pas abandonner aussi facilement et écarte toute idée de départ du Paris Saint-Germain, six mois seulement après sa signature avec Leonardo. Wijnaldum est déterminé à travailler pour s’imposer dans la capitale française.

« Le joueur est concentré sur sa situation au Paris Saint-Germain, donc je pense qu’il ne partira pas à court terme. Il va essayer de se battre pour changer la situation et gagner sa place dans le onze de départ de Pochettino », a expliqué le spécialiste mercato de Sky Sport. Toutefois, Romano n’exclut pas forcément un changement d’avis pour le natif de Rotterdam l’été prochain, si sa situation au PSG ne change pas durant les six mois à venir.

« Bien sûr, il était habitué à être un joueur clé à Liverpool. Ce n’est donc pas facile pour lui d’être parfois sur le banc, de faire partie de la rotation de l’équipe. Il veut voir comment les six prochains mois vont se passer, il est concentré à 100 % sur le PSG. Si la situation ne change pas, tout est possible pour l’été prochain, mais pour janvier, je pense qu’il ne se passera rien avec Wijnaldum au mercato », a-t-il précisé.

Affaire à suivre donc…