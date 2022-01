ASSE Mercato : Jean-Philippe Mateta répond en personne à Dupraz !

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2022 à 18:55

Jean-Philippe Mateta fait partie des priorités de Pascal Dupraz à l’ASSE pour cet hiver. L’attaquant de Crystal Palace est sorti du silence.

Pascal Dupraz confirme des contacts avec Jean-Philippe Mateta

Pour sa mission sauvetage de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz s’est lancé dans un mercato hivernal d’envergure. Après s’être attaché les services de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, le nouvel entraîneur des Verts aimerait voir débarquer prochainement un renfort dans le secteur offensif.

Présent en conférence de presse, le successeur de Claude Puel n’a pas fait de mystère et avoué publiquement être en contact régulier avec Jean-Philippe Mateta, prêté cette saison à Crystal Palace par la formation allemande de Mayence.

« On souhaite recruter un attaquant avec des caractéristiques qui doivent cadrer avec ce que j'entends proposer. Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l'AS Saint-Étienne, mais ce que je peux vous dire c'est que nous l'avons régulièrement au téléphone. Il y a des règles à observer et il est encore inopportun de dire qu'il va nous rejoindre, mais il y a une volonté et elle est unanime », a expliqué Pascal Dupraz, dans des propos rapportés par Radio France Bleu Saint-Étienne Loire.

Mais l’attaquant français passé par La Berrichonne de Châteauroux, Le Havre AC et l'Olympique Lyonnais ne semble pas vraiment sur la même longueur d’onde que le coach stéphanois en ce qui concerne son avenir à court terme.

ASSE Mercato : Mateta donne rendez-vous aux fans de Crystal Palace

Titulaire ce samedi sur la pelouse de Millwall, Jean-Philippe Mateta a inscrit le but de la victoire pour Crystal Palace (1-2), en CUP. À la fin de la rencontre, l’ancien joueur de l’OL a donné rendez-vous aux supporters de l’équipe entraînée par Patrick Vieira pour le prochain match. « Merci pour votre soutien aujourd'hui et à vendredi pour le match face à Brighton », a lancé l’avant-centre de 24 ans dans une vidéo publiée par les Eagles.

Toutefois, plusieurs sources anglaises assurent que ce match face à Millwall devrait être le dernier pour Mateta puisqu’il devrait bel et bien quitter Crystal Palace pour venir aider l’AS Saint-Étienne, dans le cadre d’un prêt de six mois, à se maintenir en Ligue 1.