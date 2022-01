PSG Mercato : Vers un accord gagnant-gagnant avec Arsenal FC ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2022 à 12:45

Six mois seulement après son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum va-t-il retourner en Angleterre ? Arsenal serait chaud pour l’accueillir.

Négociations en cours entre le PSG et Arsenal pour Wijnaldum ?

Arrivé librement l’été dernier en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum ne parvient pas à s’imposer au Paris Saint-Germain. Alors que le milieu de terrain néerlandais serait ouvert à un prêt en Premier League afin de se relancer durant la seconde moitié de saison, Arsenal serait très intéressé par son profil.

Interrogé sur le sujet, Ian Wright, ancienne légende des Gunners, a ouvertement avoué que le coéquipier de Lionel Messi serait un renfort exceptionnel pour l’équipe de Mikel Arteta.

« J’ai vu le nom de Wijnaldum. Une signature en prêt du PSG, ce serait génial. Quelqu’un comme ça au milieu de terrain, avec cette expérience… Il a gagné la Premier League. Juste pour aider les jeunes et pour que ça continue », a déclaré l’ancien international anglais sur le plateau de l’émission The Kelly and Wrighty Show.

Samedi, le média britannique Sky Sports a annoncé que l’international néerlandais de 31 ans souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver afin de retourner en Premier League. Une opportunité qui lui permettrait de regagner en temps de jeu et en confiance. En quête de liquidités pour renflouer ses caisses, le PSG privilégierait une vente à une simple cession.

Toujours selon la même source, les négociations entre les deux clubs se poursuivent et un accord gagnant-gagnant pourrait être trouvé avant la fin du mercato hivernal. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien protégé de Jürgen Klopp pourrait ainsi quitter le Paris SG pour retourner en Angleterre durant ce mois de janvier. Une information totalement démentie par un autre journaliste bien renseigné sur l'actualité du club de la capitale.

PSG Mercato : Le clan Wijnaldum dément un départ cet hiver !

Après 23 apparitions et 13 titularisations durant la première partie de saison, Georginio Wijnaldum n’est pas encore parvenu à se faire une place de chef au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Sous le feu des critiques, le compatriote de Memphis Depay n’envisagerait toutefois pas de quitter le PSG sur un constat d’échec.

En effet, selon le journaliste de Prime Vidéo Saber Desfarges, Wijnaldum n’a pas prévu de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Contacté, l’entourage du natif de Rotterdam assure qu’il « veut renverser la situation et conclure de la meilleure des manières possible sa première saison au PSG. »

Toujours selon Saber Desfarges, le PSG n’aurait même pas laissé partir Wijnaldum avec le départ d'Idrissa Gueye à la Coupe d'Afrique des Nations et les blessures récurrentes de Marco Verratti, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes. Le mini feuilleton Wijnaldum n’aura donc durer que quelques heures seulement.