PSG Mercato : Juventus Turin, du nouveau pour Mauro Icardi !

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2022 à 05:01

En difficulté au PSG, Mauro Icardi est annoncé à la Juventus Turin pour cet hiver. Les tractations se poursuivent pour l’attaquant parisien.

Mauro Icardi pour remplacer Federico Chiesa à la Juve ?

Annoncé dans le viseur de la Juventus Turin depuis plusieurs mois déjà, Mauro Icardi serait aujourd’hui une priorité de Massimiliano Allegri. Avec la blessure de Federico Chiesa, victime d’une lésion du ligament croisé antérieur et absent pour plusieurs mois, l’entraîneur de la Vieille Dame serait dans l’attente d’un renfort aux avant-postes et l’attaquant du Paris Saint-Germain ferait partie des premiers choix des dirigeants turinois, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

« Pour un renfort offensif, la Juventus continue de penser à Azmoun du Zénith et à Depay de Barcelone. Mais ce ne sont pas les seuls noms sur la liste de Federico Cherubini. La piste qui mène à Mauro Icardi est toujours envisagée, mais elle dépend du PSG. La Juventus voudrait conclure l’opération avec un prêt et il faut une ouverture du club français et de l’Argentin pour la formule. Il y a aussi Maxi Gomez de Valence qui est envisagée », explique le spécialiste mercato de Sky Sport Italia. Pas forcément opposé à l’international argentin, le Paris SG ne compterait toutefois pas le brader.

PSG Mercato : Leonardo a fixé le prix pour Icardi

Recruté définitivement en juillet 2020 après une saison en prêt et un chèque de 50 millions d’euros, l’ancien capitaine de l’Inter Milan est aujourd’hui l’ombre de lui-même au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le joueur de 28 ans ne sera pas retenu en cas d’offre jugée suffisante.

Ce jeudi, Sky Italia révèle que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient clairement fait savoir aux dirigeants de la Juventus Turin que Mauro Icardi serait disponible durant ce mercato hivernal, mais à une seule condition : un transfert sec à 30 millions d'euros. Un montant qui serait au-dessus des moyens du club italien, en pleine crise financière, mais qui pourrait également donner des idées à la Juve en vue d’un échange incluant Paulo Dybala, en fin de contrat le 30 juin prochain et toujours pas prolongé à Turin.

Affaire à suivre donc…