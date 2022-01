PSG : Une terrible nouvelle tombe à Paris avant l’arrivée de Brest

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 15:16

À quelques heures de la réception du Stade Brestois, l’entraîneur du PSG vient de recevoir une mauvaise nouvelle concernant son groupe.

PSG : Keylor Navas forfait, Lucas Lavallée convoqué

Solide leader de Ligue 1 avec huit points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain accueille le Stade Brestois (13e), ce samedi à 21 heures, au Parc des Princes. Déjà privé de plusieurs éléments pour raison de Coupe d’Afrique des Nations (Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo et Achraf Hakimi), de blessures et de Covid-19, Mauricio Pochettino va devoir encore composer avec une dernière très mauvaise nouvelle.

En effet, alors que son nom figurait bien dans le groupe convoqué pour la venue des Brestois, Keylor Navas ne pourra finalement pas être présent avec ses coéquipiers ce soir. D’après les toutes dernières informations livrées par RMC Sport, le gardien de but costaricain a été testé positif au Covid-19 ce samedi.

D’ailleurs, le Paris SG a acté cette mauvaise nouvelle par la convocation expresse du jeune Lucas Lavallée (18 ans). Une info ensuite confirmée par le club de la capitale dans un bref communique : « Keylor Navas a été testé positif ce matin à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté. » Heureusement pour Pochettino, Gianluigi Donnarumma est de retour avec son isolement suite au Covid.

Le groupe de Pochettino contre Brest

Pour rappel, le PSG avait déjà six absents certains avant d'affronter le Stade Brestois 29 et avant de voir un nouvel élément important de son groupe rejoindre la liste des absents, à savoir le latéral gauche espagnol Juan Bernat qui, « dans le cadre du monitoring post Covid-19, sera ménagé ce week-end en attendant un complément d’examens en début de semaine », selon le point médical d’avant-match publié par le Paris Saint-Germain. Testé positif début janvier, le latéral gauche espagnol est revenu dans le groupe dimanche dernier. On note aussi les retours de Covid-19 de Julian Draxler,Gianluigi Donnarumma, Danilo Perreira et Angel Di Maria.

Gardiens : Donnarumma, Rico, Lavallée

Défenseurs : Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Kehrer, Dagba, Nuno Mendes

Milieux : Verratti, Paredes, Herrera, Dina Ebimbe, Danilo, Wijnaldum, Michut, Simons

Attaquants : Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler.