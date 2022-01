PSG Mercato : Une officialisation attendue au Paris SG ce jeudi !

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2022 à 13:06

Après Rafinha et Bandiougou Fadiga, le PSG est sur le point d’acter un troisième départ. L’officialisation est même attendue ce jeudi.

C’est bouclé, Sergio Rico retourne en Espagne

Placardé depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et la concurrence avec Keylor Navas, Sergio Rico a compris qu’il n’a pas d’avenir au Paris Saint-Germain. Après avoir vainement réclamé son départ l’été dernier, l’ancien gardien de but du FC Séville est sur le point de voir son vœu se réaliser ce mois de janvier. Annoncé dans plusieurs clubs français, anglais et italiens, l’international espagnol se rapproche d’un retour dans son pays.

En effet, selon les informations relayées ce jeudi par le journaliste Matteo Moretto de Calcio Mercato, Sergio Rico devrait rebondir du côté du RCD Majorque, 16e de Liga. Le transfert évoqué depuis plusieurs jours serait d’ores et déjà bouclé et son officialisation pourrait intervenir dans la capitale au cours de la journée.

PSG Mercato : L’agent de Rico à Paris ce jeudi

Recruté définitivement en septembre 2020 contre un chèque de 6 millions d’euros, Sergio Rico ne devrait pas terminer la saison au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, le natif de Séville va aller chercher son bonheur à Majorque. Matteo Moretto assure notamment que « Majorque et le PSG travaillent avec l’idée que demain (ce jeudi donc) Sergio Rico aille la permission pour voyager. Demain dans la matinée, l’agent du joueur sera à Paris pour tout boucler ».

Une tendance confirmée en France par Benjamin Quarez du quotidien Le Parisien, qui indique sur Twitter que « les discussions entre le PSG et Majorque avancent bien pour le prêt de Sergio Rico. Pas fait encore, mais les positions se rapprochent ». Après Rafinha parti en prêt à la Real Sociedad et le jeune Bandiougou Fadiga, transféré à l’Olympiakos, le Paris SG pourrait donc officialiser le départ de Sergio Rico ce jeudi.