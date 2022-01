Barça Mercato : Real, Superbe nouvelle dans le dossier Haaland !

Publié par Thomas le 21 janvier 2022 à 12:07

Cible du Real Madrid et du Barça, qui en a fait son objectif numéro 1 pour 2022, Erling Haaland a pris une grosse décision sur son futur club.

Barça Mercato : Haaland refuse Manchester United

Encore double buteur la semaine dernière en Bundesliga contre Fribourg, Erling Haaland n’en finit plus d’affoler la planète football. Courtisé par les plus grands cadors d’Europe l’été dernier, l’attaquant de 21 ans était finalement resté dans son club du Borussia Dortmund, qui avait alors fait tout son possible pour conserver son joyau. Cette année, la donne a changé, le BVB sait que le Norvégien a des envies d’ailleurs, et qu’il sera quasiment impossible de le retenir davantage.

Ces dernières semaines, Haaland s’est considérablement rapproché d’un club en particulier, le FC Barcelone, via son agent Mino Raiola. Le sulfureux homme d’affaires italien entretient de très bonnes relations avec Joan Laporta et lui aurait fait part lors de la remise du trophée du Golden Boy (où le Barça était convié) qu’il essayerait de convaincre son poulain de rallier la cité catalane. En plus des Blaugranas, le Real Madrid, le PSG et les deux Manchester suivent aussi avec attention l’évolution du dossier. Néanmoins, le joueur aurait cette semaine écarté le nom d’un courtisan.

À en croire Mark Ogden, l’attaquant norvégien aurait décidé de refuser les avances de Manchester United. Priorité de Ralf Rangnick lors de son arrivée chez les Red Devils, la venue de Haaland cet été à Old Trafford serait désormais au point mort. Selon le journaliste d’ESPN, le joueur ne serait pas attiré par la structure mancunienne, notamment avec la faible garantie de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. La source précise que l’ancien joueur du RB Salzbourg aurait une préférence pour l’Espagne. Une superbe nouvelle donc pour le Barça et le Real Madrid.

Les Catalans gardent l’avantage

Dans cette lutte avec le rival madrilène, le FC Barcelone semblent tenir un léger avantage, et cela grâce… au PSG. Le club francilien, aussi dans la course pour Haaland, reste concentré sur la prolongation de Kylian Mbappé, chantier colossal où les dirigeants parisiens n’ont pas perdu espoir. Si l’attaquant français venait cependant à quitter Paris pour le Real Madrid, cela profiterait alors à Xavi.

Bien que Florentino Pérez rêve d’associer dans son équipe les deux Wonderkids du football, il semble peut probable que Haaland accepte de jouer avec Mbappé, lui qui préfère endosser le rôle de leader dans son futur club. Un boulevard s’offrirait alors aux Blaugranas qui pourraient ainsi remettre les clés de l’attaque au cyborg norvégien.